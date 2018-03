Socialdemokratiet kan mindske DR-besparelser markant

Socialdemokratiet har gode kort på hånden til at få flyttet rundt på DR’s udgifter, så de reelle besparelser i et nyt medieforlig bliver langt mindre end det, regeringen og Dansk Folkeparti har lagt op til. Der er mange knapper at skrue på

”En massakre på Danmarks Radio.”

Der er ikke blevet lagt fingre imellem i vurderingen af regeringens og Dansk Folkepartis sparekrav til DR i fredags. Det blev præsenteret i form af tilsyneladende ultimative økonomiske rammer for et nyt medieforlig. Selve indholdet af udspillet skulle have været præsenteret i denne uge, men kulturminister Mette Bock (LA) meddelte i går, at det først bliver efter påske.