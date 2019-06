Socialdemokratiet lancerer ti mål for ny regering

Mette Frederiksen vil senere mandag fremlægge ti mål, en ny regering skal arbejde mod efter et valg.

Socialdemokratiet fremlægger mandag ti mål, som en ny regering skal arbejde for, hvis partiet kan danne regering efter valget.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse, hvor det dog fremgår ikke, hvad de ti mål indeholder.

- Forventningerne til os er store, og vi kommer ikke til at kunne indfri dem alle på én gang. Til gengæld er vi overbeviste om, at vi kan gøre det bedre end i dag, udtaler partiets formand, Mette Frederiksen, i pressemeddelelsen.

Hun nævner en række af de områder, som partiet har talt om i løbet af valgkampen.

Det er blandt andet, at der skal skrues op for ambitionerne på det grønne område, mens ulighed og centralisering skal mindskes.

Derudover gentager Mette Frederiksen i pressemeddelelsen, at hun vil "fortsætte det brede samarbejde om udlændingepolitikken" og at der skal indføres en ny ret til tidligt folkepension for de mest nedslidte.

/ritzau/