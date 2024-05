Socialdemokratiet og FH fejrer igen 1. maj sammen efter ballade om bededag

Forholdet mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har været anstrengt, siden regeringspartiet var med til at afskaffe store bededag, der for første gang i år var en almindelig arbejdsdag.

Sidste år var ingen socialdemokratiske folketingspolitikere inviteret til at holde tale ved 1.maj-arrangementer i FH's 17 lokalafdelinger.

Men i år står FH og Socialdemokratiet sammen bag et stort arrangement i Haderslev på arbejdernes internationale kampdag.

Det skal markere, at bryggeriarbejderen Arne Juhl, manden der lagde navn og ansigt til en kampagne for tidlig tilbagetrækning for nedslidte, 1. maj selv går på "Arne-pension".

Statsminister Mette Frederiksen (S) skal tale, ligesom FH-formand Morten Skov Christiansen går på scenen.

- Jeg tror ikke, at der er nogen i kongeriget Danmark, der er i tvivl om, at fagbevægelsen synes, at det var en fejl at fjerne store bededag.

- Men når det handler om retten til tidlig pension, så har det jo været en mærkesag for fagbevægelsen i lang tid. Det er enormt vigtigt, at folk, der har haft hårde job både fysisk og psykisk, har mulighed for en værdig tilbagetrækning. Det er vigtigt at slå et slag for, siger han.

Det førte til store protester over brud på den danske model fra hele fagbevægelsen, da SVM-regeringen i 2023 afskaffede store bededag som helligdag.

Om FH nu har lagt striden bag sig, må "man tolke, som man vil", siger formanden.

- Men det er klart, at når det handler om de andre udfordringer, som lønmodtagerne er optaget af, og som de forventer, at vi kæmper for, hvad enten det er uddannelse, arbejdsmiljø eller værdig tilbagetrækning, så kæmper vi for det.

- Det gør vi over for Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Det gør vi over for de partier, som vi mener, har indflydelse på de dagsordener, vi synes, er vigtige for lønmodtagerne, siger FH-formanden.

Også beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) skal tale fra scenen i Haderslev, ligesom justitsministeren senere skal tale på den store scene ved FH's 1. maj i Fælledparken i København.

For Ane Halsboe-Jørgensen er der meget, der samler Socialdemokratiet og den danske fagbevægelse.

- Grundlæggende er det en kamp for ordentlige forhold, en løn, man kan leve af, og et arbejdsmiljø, man ikke bliver syg af, men også en retfærdighed i pensionsalderen, som er det, vi markerer i fællesskab 1. maj, siger hun.

Bryggeriarbejderen Arne Juhl prydede plakater i en landsdækkende kampagne med teksten "Nu er det Arnes tur" i valgkampen i 2019.

Arne-pensionen - eller tidlig pension - blev siden vedtaget i 2020 af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF.

Den giver ret til 1-3 års tidligere tilbagetrækning end pensionsalderen, hvis man har været på arbejdsmarkedet i mere end 42 år.

/ritzau/