Socialdemokratiet tror ikke på Løkke: Han er stadig blå

I Socialdemokratiet er de ikke i tvivl. Lars Løkke Rasmussen er stadig blå og vil pege på en borgerlig statsminister efter folketingsvalget.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Morten Bødskov, der også er forsvarsminister. Han opfordrer Lars Løkke til at vælge side.

Flere målinger har i valgkampen vist, at Lars Løkke og hans parti, Moderaterne, kan ende med de afgørende mandater. Og den tidligere statsminister vil ikke pege på en statsminister på forhånd, men ønsker en bred regering.

Præcis som Løkke gik til valg på i 2019 for Venstre, da han mistede statsministerposten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men der mangler handling på ordene, når Lars Løkke vil forandre over midten, mener Morten Bødskov.

- Det lyder selvfølgelig meget fint, når han taler om midten, men indtil videre har det kun været fedtspil og sejlads under bekvemmelighedsflag. Vi forventer, at Løkke peger på en blå statsminister.

- Mere end nogen andre har Løkke blåt blod i årerne. Han er født ind i Venstre, og jeg synes, at man må sige, at når man ser hans hidtidige udmeldinger i valgkampen, så er det et oprør, der savner flyvehøjde, siger han.

Morten Bødskov peger først og fremmest på Moderaternes skatteplan som "den skæveste af alle dem, der er fremlagt i valgkampen".

- Dernæst så mangler han helt føling med det, der er sket i dansk politik på det seneste. For hvad er det, der har favnet midten i dansk politik? Det er forsøget på at skabe et land i balance, og Løkke vil centralisere mere. Han vil nedlægge regionerne.

Han vil dog ikke helt afvise, at Lars Løkke kan ende i en midterregering med statsminister Mette Frederiksen (S) for bordenden, hvis han "viser viljen til at indgå i det brede samarbejde".

Mandag satte Lars Løkke flere ord på, hvem han forestiller sig i en bred regering.

- Vi så meget gerne en regering, hvor Venstre, Konservative og Socialdemokratiet indgik. Vi tager også gerne et medansvar for det, sagde han uden at uddybe, hvad et sådant medansvar vil betyde.

- Vi er udfordret af, at der ikke er nogle af de partier, der kan se det behov, mens et andet (Socialdemokratiet, red.) kun kan se det behov under det vilkår, at man selv skal sidde for bordenden. Det er meget betingelsesbåret for nuværende.

I den seneste måling fra Voxmeter for Ritzau foretaget fra 13.-15. oktober står Moderaterne til 6,1 procent og 11 mandater. Hverken rød eller blå blok kan tælle til de nødvendige 90 mandater uden Moderaterne.

/ritzau/