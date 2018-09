Socialdemokratiet vil have Løkke til at forklare V-kampagne

Ifølge Venstre-kampagne har man været med til at tilføre 75 milliarder kroner ekstra til velfærd siden 2001.

Socialdemokratiet vil indkalde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i samråd. Nærmere bestemt i Folketingets finansudvalg.

Ifølge finansordfører Benny Engelbrecht (S) skal Løkke forklare tallene bag Venstres storstilede kampagne. Den udkom i sidste uge.

Annoncerne, der blandt andet er bragt i de store dagblade, fortæller, hvordan Venstre har været med til at tilføre 75 milliarder kroner ekstra til velfærd hen over de seneste 17 år.

- Den eneste statsminister, der siden 2001 har minus på velfærdskontoen, er Løkke, siger Engelbrecht.

Han henviser til udregninger som tænketanken Kraka har foretaget for Berlingske, og som den liberale tænketank Cepos har set igennem.

I Løkkes regeringsperioder fra 2009 til 2011 og fra 2015 til 2017 har der været en samlet negativ vækst i det offentlige forbrug på 1,7 milliarder kroner, viser Krakas beregninger.

Det offentlige forbrug steg til gengæld under både Anders Fogh Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S). De to har også haft statsministerposten siden 2001.

- Når Venstre og landets statsminister mener, at man skal forklare danskerne, hvordan velfærden er rullet ud i årene siden 2001, synes vi, at det er rimeligt, at Løkke stiller sig til rådighed for at forklare, hvordan man er kommet frem til det regnestykke, siger Engelbrecht.

Ifølge Venstre er der tale om den største Venstre-kampagne siden valget i 2015. Det forventes, at man når ud til to millioner danskere, mens den varer. Foruden aviser ses kampagnen også i biografen, på sociale medier og på nyhedssider på nettet.

Annoncekampagnen under mottoet "Venstre - arbejder for fællesskabet" fejler ifølge partiet selv ingenting.

- Grundlæggende er vi stolte over det velfærdssamfund, vi har skabt i Danmark.

- Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og det vil vi gerne tage ejerskab over, fordi vi også har haft regeringsmagten i størstedelen af perioden, sagde Venstres politiske ordfører, Britt Bager, i sidste uge.

/ritzau/