Socialdemokratiet vil have velfærdslov

Socialdemokratiet præsenterer et stort velfærdsudspil, der skal sende flere ressourcer til børn og ældre

I Herlev præsenterer Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mandag et stort velfærdsudspil.

Præsentationen sker foran journalister og studerende på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

- Når livet spænder ben, så har vi behov for et stærkt velfærdssamfund, der griber os. Om det er fordi, vi bliver gamle eller får kræft. Det er derfor, vi er blevet socialdemokrater.

- Rigtig meget i velfærdssamfundet fungerer godt. Men vi må også sige, at meget ikke fungerer godt nok. Alt for mange løber stærkt. Også for stærkt, siger Mette Frederiksen.

Velfærdsudspillet er Socialdemokratiets første større udspil i valgkampen og indeholder en stribe tiltag.

De tæller en velfærdslov, der skal sikre, at det offentlige forbrug på ældre og børn automatisk følger udviklingen i antallet af ældre og børn. Samtidig skal der findes tre milliarder kroner til direkte velfærd ved at bruge færre konsulenter i det offentlige.

- Jeg tror ikke, at stigningen i brugen af konsulenter har gavnet jeres arbejde som sosu'er, eller at det har gavnet de ældre. Der bliver ansat flere og flere, der arbejder bag et skrivebord og laver New Public Management.

- Men der er blevet færre af jer, der arbejder ude i virkeligheden, sagde Mette Frederiksen.

Andre tiltag er flere pædagoger, mere hjemmehjælp, 1000 flere sygeplejersker og en fjernelse af uddannelsesloftet samt omprioriteringsbidraget, der årligt fjerner to procent af budgettet for uddannelser.

- Vi skal af med besparelserne på uddannelser. Det er da mærkeligt, at vi politikere hele tiden siger, at uddannelse er det vigtigste. Og så har man skåret ned i fire år, siger Mette Frederiksen.

Sidst vil Socialdemokratiet have læger under uddannelse et halvt år længere i almen praksis og tvinge nyuddannede læger til at være et halvt år i praksis et sted med lægemangel.

- Det er et stort problem, at flere får længere og længere til en læge. Derfor må vi uddanne flere læger. Og så må vi bede nyuddannede læger om en tjenestepligt steder, hvor der mangler læger, sagde Mette Frederiksen.

/ritzau/