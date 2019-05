Socialdemokratiet vil mandag fremlægge økonomisk plan

Mandag vil Socialdemokratiet fortælle, hvordan man vil prioritere de 70 milliarder i råderummet til velfærd.

Skal der ansætte flere pædagoger? Skal der flere sygeplejersker på sygehusene eller flere sosu-assistenter i ældreplejen?

Det vil Socialdemokratiet mandag give partiets bud. Det siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i en direkte debat på TV2 søndag aften.

Her fastslår Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet mandag vil fremlægge en ny økonomiske plan. Den skal vise, hvordan partiet vil prioritere pengene fra det såkaldte økonomiske råderum.

Både Socialdemokratiet og Venstre har i valgkampen lagt op til, at pengene fra det økonomiske råderum skal gå til at sikre, at der bliver fastholdt den samme service over for borgerne, selv om der kommer flere plejekrævende ældre og børn i de kommende år.

Socialdemokratiet har lagt op til, at de i alt 70 milliarder kroner frem mod 2025 skal gå til at sikre velfærden. Venstre har lagt op til, at 69 af de 70 milliarder kroner skal gå til velfærd.

Det økonomiske råderum er skabt gennem de store reformer af blandt andet danskernes pensionsalder, som politikerne på Christiansborg har gennemført siden 2006.

