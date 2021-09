Socialdemokratiet vil undgå opgør mellem land og by

Der er en "geografisk uretfærdighed" i Danmark, der er til at tage og føle på.

Sådan har det lydt fra statsminister Mette Frederiksen (S). Begrundelsen har dannet grundlag for forslag om flere læger og nærhospitaler i provinsen, udflytning af statslige arbejdspladser og udflytning af uddannelser fra store byer.

I hård kamp med både Venstre og Dansk Folkeparti har Socialdemokratiet i de senere år haft fokus på at gøre mere for provinsen. Og det er ifølge kritikere sket på bekostning af København.

Op til Socialdemokratiets kongres i Aalborg i denne weekend har partiets kandidat til overborgmesterposten i København, Sophie Hæstorp Andersen, i Politiken advaret mod "splittende sprogbrug" og en retorik, der taler "land mod by" konflikter op.

Artiklen fortsætter under annoncen

På partiets kongres i Aalborg i denne weekend er det mest brugte ord dog ikke "geografisk uretfærdighed", men "balance".

Der skal være balance mellem de store byer som København, de mellemstore byer og landområderne, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

- Det er klart, at den ambition, vi har om at skabe et mere decentralt Danmark, hvor man er tættere på befolkningen, ikke skal ske på bekostning af hovedstaden, siger Kaare Dybvad Bek.

Spørgsmål: Er I gået for langt i retorikken? I har gentagne gange sagt, at der skal gøres mere for landområderne og blandt andet fokuseret på, at der skal udflyttes arbejdspladser og studiepladser fra hovedstaden?

- Jeg synes altid, vi har forsøgt at balancere det. Når vi har lavet initiativer omkring politistationer og uddannelser rundt om i landet, så er der mange også i hovedstaden, der har en stor forståelse for, at nogle af de landsdele, hvor man kæmper økonomisk, der er der også brug for at lave nogle investeringer, siger Kaare Dybvad Bek.

Han mener, at regeringen også har fokus på hovedstaden og blandt andet snart kommer med et udspil, der skal sikre flere studieboliger og billige boliger i København.

Holbæks borgmester Christina K. Hansen ser behov for en ændret tilgang:

- Der er en tendens til, at når der sker noget godt i København, så er man sure på landet. Og når der sker noget godt på landet, så er man sure i København.

- Men vi bliver nødt til at se på de overordnede udfordringer og skabe sammenhæng, siger Christina.

En lignende melding kommer fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Han peger på, at mange på Fyn arbejder i Odense, og at Fyn derfor skal ses som en byregion. Land og by er afhængige af hinanden:

- Det er vigtigt, at vi styrke sammenhængen, så det ikke bliver land mod by.

- Hvis man får for meget land mod by i fynsk kontekst, så risikerer vi at få dynamikken rykket væk fra der, hvor folks levebrød er skabt, siger Peter Rahbæk Juel.

Han peger på, at Odense ligesom andre af de største byer i Danmark også har udfordringer, der nogle gange blive overset i debatten om land og by.

- Vi kan se, at ledigheden er størst i Odense, selv om det er der, hvor en stor del af Fyn går på arbejde, siger Peter Rahbæk Juhl.

Han fremhæver også, at selv om Odense har fremgang, så har man som barn i Vollsmose fortsat et af de vanskeligste udgangspunkter i Danmark for at klare sig bare gennemsnitligt.

/ritzau/