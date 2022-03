Socialdemokratiet vil undtage ukrainere fra smykkeloven

Smykkeloven skal ikke gælde ukrainere, der kommer til Danmark fra konflikten i Ukraine.

Det siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at regeringen og Folketinget er ved at undersøge en måde at ændre ukraineres opholdsgrundlag i Danmark, så de ikke betragtes som flygtninge.

På den måde vil de ikke være omfattet af smykkeloven.

- Smykkeloven er lavet til, hvis man bryder op fra et nærområde, hvor man er i sikkerhed, og rejser gennem sikre lande. Men det er ikke sagen for ukrainerne. Vi er deres nærområde, siger Rasmus Stoklund til Ekstra Bladet.

Smykkeloven gør det muligt at konfiskere værdigenstande, der er mere end 10.000 kroner værd, fra asylansøgere i Danmark.

Mads Fuglede, som er Venstres udlændingeordfører, er enig i, at ukrainere ikke skal være omfattet af loven.

- Vi arbejder for, at der skal laves en særlov, så vi slet ikke er inde i flygtningeproblematikken, siger han til Ekstra Bladet.

Fuglede er enig med Stoklund i, at ukrainere adskiller sig fra eksempelvis syrere, fordi Danmark er Ukraines nærområde.

Socialdemokratiet og Venstre er de to største partier i Folketinget.

Hverken Mads Fuglede eller Rasmus Stoklund oplyser udtrykkeligt, om undtagelsen kun skal gælde ukrainske statsborgere, der flygter til Danmark, eller om den også skal gælde udenlandske borgere i Ukraine som for eksempel udvekslingsstuderende.

Smykkeloven er endnu ikke taget i brug over for ukrainere. Det oplyser Udlændingestyrelsen til Ekstra Bladet.

/ritzau/