Socialdemokratiets finansordfører dropper Folkemødet i protest

Benny Engelbrecht, Socialdemokratiets finansordfører, kommer ikke til Folkemødet på Bornholm i år.

Den tidligere minister skulle ellers have været med i en række debatter, men dropper deltagelsen, skriver Berlingske.

Det sker, efter at Folkemødet opfordrede til at overveje at invitere demonstranter på scenen, hvis de afbryder arrangementer og debatter.

Benny Engelbrecht kommer desuden med en opfordring til Folkemødets bestyrelse om at overveje den nuværende ledelse.

Han erkender over for Berlingske, at det er en kontroversiel udmelding:

- Det er klart, det er kontroversielt. Jeg har overvejet grundigt, om jeg skulle sige det. Og jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke siger det på vegne af Socialdemokratiet eller regeringen. Jeg siger det, fordi det er min holdning, siger Benny Engelbrecht til avisen.

Folkemødet har ifølge politikeren givet Palæstina-aktivister "en opskrift" på, hvordan debatten kan kortsluttes.

Engelbrecht er ikke den eneste politiker, der har kritiseret Folkemødet for meldingen.

Eksempelvis har kulturminister Jakob Engel-Schmidt skrevet på det sociale medie X, at Folkemødet "går intolerancens ærinde og bør slå kontra øjeblikkeligt".

Folkemødet har siden den første udmelding om at invitere demonstranter på scenen præciseret, at personer, der bevidst ødelægger debatter, ikke er velkomne.

Folkemødets formand, Vibe Klarup, og Folkemødets direktør, Peter Christiansen, har ikke ønsket at kommentere kritikken fra Benny Engelbrecht, skriver Berlingske.

Folkemødet afholdes fra 13.-15. juni.

