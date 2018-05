Socialdemokratiets miljø- og klimaudspil

* Socialdemokratiet fremlagde torsdag et miljø- og klimaudspil, som også er partiets indspark til de kommende forhandlinger om et nyt energiforlig.

* S foreslår, at den danske stat etablerer "en grøn fremtidsfond" (The Global Future Foundation) med en kapital på 20 milliarder kroner.

* Fonden skal bidrage til at løse de massive udfordringer, verdenssamfundet står over for, mener partiet.

* Fremtidsfonden skal investere i nye teknologier inden for vedvarende energi, lagring af energi, rent drikkevand og bæredygtig fødevareproduktion.

* Desuden skal der ifølge Socialdemokratiet opføres tre havmølleparker på op mod 2500-3000 MW frem mod 2030.

* Inden 2030 skal vi have 500.000 el- og hybridbiler i Danmark.

* Der skal bruges en milliard kroner årligt på forskning i rene energiformer.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/