Socialdemokratiets pensionsbud

* Man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet.

* Man skal have arbejdet "mange år" for at kunne få ret til tidligere pension. En periode på 40 år har været nævnt som eksempel.

* Tilbuddet skal målrettes de mest nedslidte, uanset om det er psykisk eller fysisk.

* Men det er uvist, hvilke grupper der skal kunne trække sig tilbage tidligere. Det skal besluttes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

* Den differentierede pension vil koste cirka tre milliarder kroner årligt.

Kilde: Socialdemokratiets pensionsudspil.

/ritzau/