Socialdemokratiets plan mod madspild

* Mål for reduktion af madspild skal fastsættes sammen med detailbranchen.

* Barrierer for at donere mad til velgørende formål skal fjernes. Herunder regler, som gør det dyrt og besværligt for supermarkeder at donere mad.

* Organisationer, som distribuerer overskudsmad, skal styrkes.

* Samarbejde om tiltag, der kan mindske madspild i fødevarebranchen. Eksempelvis begrænsning af mængderabatter og store pakninger.

* Forbud mod madspild, hvis detailbranchen ikke lever op til det aftalte reduktionsmål. Al overskudsmad skal i så fald anvendes til dyrefoder, biogas eller gives til velgørende organisationer.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/