Sociale medier har været en hadegave til nyhedsbranchen – men selv hadegaver kan bruges

Det er blevet sværere at tjene penge for de klassiske medier, men nemmere at komme i kontakt med det berømte folkedyb. På World News Day kan en særlig dansk begivenhed i 1770 gøre os klogere på den moderne mediebranches udfordringer

Det var ikke nemt at opstøve en god, kritisk avis i midten af 1700-tallet. Faktisk var det stort set umuligt.

Aviserne var bovlamme, fyldt op af annoncer og navnestoflignende tekst – og dertil var de underlagt en streng censur, der tog livet af ethvert farligt pennestrøg.

Men så skete det. I september 1770 afskaffede kongens livlæge Johan Friederich Struensee først censuren og udgav siden et reskript, der legitimerede trykningen af alskens holdninger. Den offentlige debat var gjort fri. Totalt fri.

World News Day – hvor over 150 medier sætter fokus på kvalitetsjournalistisk – finder sted i dag. Selvsagt i en medievirkelighed, der ligger lysår fra trykkefrihedstiden.

Men alligevel er årene 1770-1773 værd at huske på. Dengang som nu var tiderne urolige og disruptive, og nye spillere meldte sig på markedet og udfordrede aviser og mediehuse på deres selvforståelse og forretningsmodel.

”På mange måder kan der drages paralleller mellem trykkefrihedens tid og i dag,” siger Ulrik Langen, professor i historie ved Københavns Universitet og medforfatter på det nyudgivne murstensværk ”Grov Konfækt” om årene med trykkefrihed i Danmark 1770-1773:

”I begyndelsen vidste ingen, hvad trykkefriheden ville føre med sig. Pludselig blev alt tilladt, og nye stemmer, nye forfattere og nye formater skød frem. Alle kunne sidde i deres studerekammer og skrive noget, gå ned på hjørnet og få det trykt, hvis de havde pengene til det.”

Lyder det bekendt? Til dels. Hvor 1700-tallets shitstorme og ekkokamre trods alt var begrænsede i omfang, er langt størstedelen af danskerne i dag deres egne publicister i form af Facebook-profiler og adgang til Twitter, YouTube, Reddit og hvad de sociale medier nu ellers hedder.

Det er både godt og skidt – og mest af alt et uigendriveligt faktum, som enhver chefredaktør på et etableret medie i en årrække har skullet forholde sig til, påpeger Rasmus Kleis Nielsen, direktør for Reuters Institute for Study of Journalism og professor i politisk kommunikation ved University of Oxford.

”Vores demokrati bliver på mange måder mere folkeligt, når alle får mulighed for at ytre sig og diskutere på digitale medier. Især folk, der ellers historisk har været ekskluderet fra den politiske proces.”

”Men sociale medier sørger ikke for, at folk har adgang til aktuel, troværdig information om spørgsmål af fælles betydning. Det er der ingen andre institutioner end nyhedsmedierne, der leverer,” siger Rasmus Kleis Nielsen.

Efter 1770 tredobledes antallet af ugetidsskrifter i Danmark på rekordtid, og populære frivole pamfletter tvang aviser til at gentænke deres indhold.

I dag er det ikke kun innovationen, de traditionelle medie er udfordret på. Det er noget så vitalt som pengepungen.

”Nyhedsmedierne er historisk set baseret på to indtægtskilder: Annoncer og brugerbetaling,” siger Ramus Kleis Nielsen:

”Annoncerne er sivet til sociale medier og søgemaskiner, hvor de er billigere og mere målrettede. Brugerbetalingen er også udfordret, fordi ting som madopskrifter, tv-tillæg og livsstilsmateriale ikke er noget, medier har for sig selv. Det gør det sværere for folk at forstå, hvorfor man skal have pungen op af lommen for at betale for nyheder,” siger Rasmus Kleis Nielsen.

Dertil kommer, at de store techgiganter ikke er alt for meget for at betale skat i de lande, hvori de genererer store dele af deres indkomst.

Som eksempel spyttede Kristeligt Dagblad sidste år 5.343.000 kroner i den danske fælleskasse i skat. Facebook Danmark betalte 4.218.090 kroner i skat. Google Danmark 5.394.038 kroner.

Redaktioner skrumper, journalister søger mod kommunikationsbranchen i jagten på jobs, og hvis der ikke var offentlig mediestøtte herhjemme, ville mange aviser have det svært.

Det er ikke kun en udfordring for redaktører og journalister, men for os alle sammen.

En tour de force i nyhedsdækningens gavnlige sider opridset af Rasmus Kleis Nielsen viser, at lande med en fri og uafhængig presse er mindre korrupte. At folk, der regelmæssigt følger med i nyhederne (selvsagt) ved mere om samfundsforhold end dem, der ikke gør. Og at nyhedslæsere deltager mere i den politiske proces og har en stærkere tillid til deres lokalsamfund.

Men, påpeger Rasmus Kleis Nielsen, medierne skal ikke kun frygte deres nye konkurrenter. De skal også tage ved lære af dem.

”Journalister, der i lang tid var vant til at have scenen for sig selv, er blevet mindet om, at folk ikke nødvendigvis er særligt enige med dem.”

Ekkokamre er nemlig ikke kun noget, der er de lavere klasser forundt.

”Når eliten er enig om, at EU og NATO er en god idé, og ser de samme serier på HBO, så er vi en del af et ekkokammer. Det ekkokammer er noget, som en stor del af befolkningen i mange lande har vendt ryggen til. Sociale medier åbner døre til perspektiver, journalister er nødt til at forholde sig til,” siger Rasmus Kleis Nielsen.

I trykkefrihedens spæde år begyndte datidens største danske avis, Adresseavisen, flittigt at dække de glohede samfundsdebatter, som i første omgang var blevet bragt til live i uanselige pamfletter.

Avisen lukkede op for folkedybet – lidt som når aviserne i dag tager en viral Facebook-opdatering under redaktionel behandling.

På den måde er mediebilledet anno 2020 både bedre og mere diverst, end det var i tiden før techgiganterne. Ligesom mediebilledet efter 1770 var bedre end det, der var forinden.

”Forestil dig at dække corona uden at have adgang til Twitter og Facebook,” lyder det fra Jacob Mchangama, direktør i Tænketanken Justitia og medforfatter til bogen ”Men” om ytringsfrihedens historie i Danmark.

Underforstået: Det ville blive langt sværere.

”Som journalist bruger du Google og sociale medier til at lave din research, og tit finder du på kort tid interessante ting, du ikke havde fundet før,” siger Jacob Mchangama.

Sociale medier er således et tveægget sværd. De sætter debatten fri, men gør det sværere at tjene penge på klassiske nyheder. Og ligesom nyhedsmedier kan korrigere konspirationsteorier og falske fortællinger, der florerer online, skal man ikke være blind for, at det dybe ocean af internetbrugere også holder journalisterne i ørerne.

”Før sociale medier kunne man slippe afsted med langt flere ting. Nu er der kontant afregning online, hvis ens artikel indeholder fejl og mangler,” siger Jacob Mchangama.

I 1770 såvel som 2020 følger der altså både skidt og kanel med, når ordet sættes frit. Såkaldte shitstorme og konspirationsteorier. Nye konkurrenter. Men også blændende skribenter og nye indsigter.

Frit må ordet dog sættes, minder Ulrik Langen os om.

”Vi er nødt til at minde os selv om den grundlæggende erkendelse, man også gjorde sig i 1700-tallet: Hvis man lukker for al smudset, lukker man også ned for noget godt.”