Globaliseringen og konkurrencestatstankegangen har slået så stærke rødder, at de nu er et vilkår, velfærdsstaten uundgåeligt må indrettes efter. Det indebærer på sigt et farvel til folkepensionen og en række af de sociale rettigheder, vi har anset som universelle, mener Knud Aarup, der har fulgt socialpolitikken i årevis