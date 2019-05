Socialpædagoger: Unge har brug for gratis psykologhjælp

Socialdemokratiets tiårsplan for psykiatrien fremlægger nogle vigtige punkter, mener Socialpædagogerne.

Børn og unge skal have terapi og støtte, før de bliver syge ved at tilbyde pædagogisk og psykologisk rådgivning for elever og lærere på skolerne.

Det er et af målsætningerne i Socialdemokratiets tiårsplan, der overordnet handler om, at kvaliteten i psykiatrien skal forbedres.

Planen er blevet fremlagt i et politisk oplæg.

Ifølge Benny Andersen, der er forbundsformand i Socialpædagogernes Landsforbund, rammer statsministerkandidat Mette Frederiksen rigtigt på nogle vigtige områder ved planen.

Lettilgængelig rådgivning og gratis psykologhjælp er en fornuftig måde at forebygge, at unge udvikler psykisk sygdom, mener Benny Andersen.

- Som ung mangler man at gå et sted hen, når der er behov for at tale med nogen. Børn og unge ønsker ikke at blive en sag, så derfor burde de kunne nemt kunne gå psykologhjælp tæt på og gratis, inden de begynder at blive så syge, at de ender i psykiatrien, siger han.

6 til 18-årige, der har tendens til moderat angst og depression, skal ifølge Socialdemokratiets plan gratis kunne gå til psykologsamtaler efter henvisning fra egen læge.

- Man har det i nogle kommuner, men det skal spredes ud, så tilbuddet er der alle steder. Det kan også være en socialpædagog eller en samtalepartner, der skal være til rådighed tæt på, så de kan undgå, at det udvikler sig til en depression eller lignende, siger Benny Andersen.

Ifølge planen skal der også være et tilbud til patienter med misbrug og psykisk sygdom. Her skal der være plads til forbedring i udredningen i regionerne.

Bedre Psykiatris landsformand, Thorstein Theilgaard, ser især punkterne med misbrug i Socialdemokratiets forslag som væsentlige.

- Vi bemærker især, at planen tager fat på danskere i misbrug. For lige nu bliver de kastet rundt i systemerne, og der skal man i stedet samle psykiatrien, siger han.

Mette Frederiksen fortæller desuden i en pressemeddelelse, at forslagene vil koste en halv milliard årligt at realisere, og de skal finansieres i partiets økonomiske 2025-plan, der blev fremlagt mandag.

Men en halv milliard årligt er ikke nok, hvis planen skal realiseres, mener Thorstein Theilgaard.

- En halv milliard er en begyndelse. Men hvis det virkelig skal lykkes, skal vi runde op til to milliarder kroner i stedet. Hvis mennesker med misbrug og psykisk syge skal hjælpes samtidig, så koster det bare flere penge, siger han.

/ritzau/