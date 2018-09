Socialrådgiver kalder flyttebonus i ghetto for social eksport

Ingen får det bedre af at blive skubbet rundt, siger socialrådgivere om flyttepenge til kontanthjælpsmodtagere

Flyt ud af din lejlighed og få til gengæld 50.000 kroner og hjælp til at finde et andet sted at bo.

19 beboere på offentlig forsørgelse i boligafdelingen Skovgårdsparken i Brabrand har booket møder med boligforeningens medarbejdere om at opgive deres bolig mod et kontant beløb.

Dermed kan afdelingen undgå at komme på regeringens "hårde ghettoliste".

Men at betale lejere for at flytte er ingen løsning for den enkelte, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Beran Berlau.

- Jeg forstår godt, at boligforeningen ønsker at holde sig ude af ghetto-listen. Men ingen får det bedre af at blive skubbet rundt.

- Det kalder man social eksport, og det var lige præcis det, vi var bange for ville ske med reglerne for, hvornår et boligområde er på ghettolisten, siger Majbrit Beran Berlau.

Er man på offentlig forsørgelse, kan 50.000 virke som et svimlende beløb, men det skal sættes op imod risikoen for at miste sit netværk:

- Ens liv risikerer at blive forværret, når man skal flytte og pludselig mister sit netværk. Når man har det svært, er det ekstra nødvendigt at have et netværk for at komme videre, siger Majbrit Beran Berlau.

Det var på et informationsmøde mandag, at de 19 beboere udtrykte interesse for at flytte.

De er alle på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse.

I øjeblikket er 41,1 procent af beboerne på offentlig forsørgelse, og målet er at komme under 40 procent.

Palle Adamsen, formand for foreningen Danmarks Almene Boliger (BL), ser tilbuddet til kontanthjælpsmodtagerne som et udtryk for beboernes frustration i afdelingen.

Han vil dog ikke tage stilling til, hvorvidt andre boligafdelinger bør gå samme vej.

- Jeg ser det som en beslutning, der er truffet, fordi de slet og ret ikke forstår, hvorfor deres boliger i værste fald skal rives ned.

- Jeg ser det som en frustration, der er en reaktion på, at der i den lovgivning, der er på vej, ikke er nogle klare anvisninger for, hvad der skal ske med de mennesker, der skal forlade deres bolig, siger han.

/ritzau/