Socialrådgivere frygter at nyttejob bliver en tidsrøver

En mangedobling af systemet med nytteindsatser kan blive en tidsrøver - både for kontanthjælpsmodtagere og socialrådgivere.

Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

Regeringen har tirsdag foreslået, at en gruppe på cirka 20.000 kontanthjælpsmodtagere med "integrationsbehov" skal bidrage med en indsats i 37 timer om ugen, hvis de skal have deres ydelser.

Ambitionen er, ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at "der hersker en logik og et system om, at folk skal ud af døren og vænne sig til at møde op et sted klokken otte eller ni om morgenen og være der i syv-otte timer for at bidrage med det, man nu kan bidrage med."

Så længe det ikke handler om at komme tættere på arbejdsmarkedet, kan nytteindsatsen, ifølge Dansk Socialrådgiverforening, godt opfylde ministerens målsætning.

- Det gør det sikkert. Der kommer noget struktur i hverdagen. Men hvorfor ikke lave nogle målrettede forløb mod et arbejdsmarked, der i øjeblikket skriger på arbejdskraft?

- Hvorfor ikke lave forløb, der opkvalificerer kvinder med indvandrerbaggrund til være sosu-assistenter eller sosu-hjælpere, spørger Mads Bilstrup.

Nytteindsatser - eller nyttejob, som de også kaldes - er ikke en ny ting. De har eksisteret i flere år, og erfaringerne er indtil videre, at det er bøvlet, ifølge Mads Bilstrup.

- Socialrådgiverne skal ud at finde de her nyttejob. Og vi skal være opmærksomme på, at vi ikke fortrænger job på det ordinære arbejdsmarked, siger han.

- Administrationen vil betyde, at hvis folk kan honorere 37 timer, skal vi til at modregne deres ydelser, hvilket er et stort administrativt arbejde.

- Det vil tage tid fra den enkelte socialrådgivers arbejde. Tid, der kunne være brugt meget bedre til at give folk hjælp til at kvalificere sig til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Ifølge regeringen skal nytteindsatserne finansieres ved at spare på jobcentrenes arbejde med at få ledige i arbejde.

Det er regeringens forventning, at nytteindsatserne for de 20.000 kontanthjælpsmodtagere skal føre til, at der bliver føjet det, der svarer til 250 personer til arbejdsstyrken i Danmark.

/ritzau/