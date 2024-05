Socialt udsatte børn med gode forudsætninger hæmmes af social arv, viser ny rapport. Forfatter er provokeret af stigmatiseringen

I hvor høj grad er børn med gode forudsætninger for succes, men som kommer fra socialt udsatte familier, påvirket af social arv?

Det giver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) nu et bud på.

En ny undersøgelse viser, at der i 2021 var 71.000 børn i socialt udsatte familier, som lever i relativ fattigdom, og hvor forældrene har løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Tre ud af fire børn, som vokser op i sådanne hjem, har stærke forudsætninger for at bryde den sociale arv, konkluderer AE.

Disse børn har hverken flere psykiatriske diagnoser eller handicaprelaterede lidelser end andre jævnaldrende. De har heller ikke har øget behov for specialundervisning eller flere straffelovsovertrædelser i bagagen end andre.

Alligevel ser man hos de undersøgte 10-14-årige børn, hvordan dét, de har med fra hjemmet, spænder ben for børnenes objektivt set gode, individuelle forudsætninger.

Det ses ved, at der foretages knap tre gange flere underretninger på børn med gode forudsætninger fra socialt udsatte familier end på øvrige børn. Det ses ved, at socialt udsatte børn har langt større fravær fra skolen. Og det ses ved, at flere modtager forebyggende foranstaltninger fra myndigheder eller af kommunen, som eksempelvis iværksættes for at undgå anbringelser.

Grund til at være bekymret

”Vi ved, at børns muligheder for succes senere i livet i høj grad præges af deres familiemæssige baggrund. Og vi ved, at der er et kæmpestort potentiale for netop denne gruppe børn. Derfor overrasker det mig, at de ikke modtager flere indsatser, som griber og hjælper dem, inden det går galt,” siger chefanalytiker hos AE, Sune Caspersen.

Jeres undersøgelse handler om 10-14-årige. Er der ikke en mulighed for, at disse børn får brudt den sociale arv, når de bliver ældre?

”Jo, vi er begrænset i, hvor lang tid vi kan følge børnene. Og jeg er sikker på, at hvis der er nogle, som bryder den sociale arv, så er det børnene med de gode forudsætninger. Men denne gruppe udgør samtidig tre ud af fire af alle børn fra socialt udsatte hjem. Derfor er der også grund til at være bekymret. Det er trods alt et stort potentiale, som hæmmes af ophav.”

Det kan Charlotte Ringmose, professor ved institut for kultur og læring på Aalborg Universitet, som i årtier har forsket i børns sociale arv, nikke genkendende til.

”Vi er virkelig dårlige til at gribe børn tide og få dem til at bryde den sociale arv. Fejlen ligger i skolesystemet, som ikke evner at blande elever på tværs. Privatskoler underviser easy to teach-elever fra ressourcestærke hjem, mens visse folkeskoler kæmper med, om eleverne kommer til undervisning. Fejlen ligger i samfundsstrukturen, hvor uligheden vokser. Og så ligger fejlen i, at der er alt få indsatser til at hjælpe børn fra socialt udsatte hjem, som på overfladen ser ud til at have det godt,” siger hun og tilføjer:



”På det punkt er der meget, vi kan lære af Finland, hvor der er stor tillid til den almene skole. Her har man virkelig forstået at skabe lige muligheder for børn. Der er talrige indsatser målrettet børn, og man forsøger politisk at blande mennesker på tværs – med stor succes for de socialt udsatte familier. Dér er vi slet ikke i mål endnu.”

"Dybt provokeret"

Rami Zouzou, der er cand.mag. i historie, har ikke meget til overs for AE's nye undersøgelse.

Han fortæller, hvordan han er opvokset i en lejlighed på Vestegnen ved Københvn med to søskende, og at det eneste, der var at læse, var Koranen og Familie Journal. Hans syriske far arbejdede i B&W-hallerne på Refshaleøen fra tidlig morgen til om eftermiddagen, hvorefter han kørte over til grillbaren og arbejdede videre. Rami Zouzous mor var sygehjælper på Hvidovre Hospital. De knoklede enden ud af bukserne, fortæller han og bemærker, at han i dag er langt mere doven, end de var.

”Men jeg jo er stadig et barn af Vestegnen i den måde, jeg taler, tænker og agerer på. Mit ophav ligger dybt i mig. Selvom jeg har læst på universitetet, har jeg da ikke brudt den sociale arv. Derfor ærgrer det mig, at man nu igen putter børn i kasser. Det er snobbet, at de her børn nu igen skal tales ned og påklistres mærkater. Jeg bliver faktisk dybt provokeret af det,” siger han og tilføjer:

”Jeg savner en helhedsbetragtning. Det er for unuanceret, når man altid kigger på titler, økonomi og uddannelsesniveau. Min opvækst har hærdet mig. Jeg sætter mig ikke ned og piber i modgang, jeg arbejder videre. For det har jeg lært hjemmefra. Der er her tale om, hvordan værdier former os som mennesker - noget som sjældent fremhæves i debatten om social arv.”

”Hvis jeg må citere min datters lærer på Krebs Skole [privatskole i København]: 'Selvom vi har børn af rige forældre herinde, så kan børnene sagtens være udsatte',” siger Rami Zouzou.

Charlotte Ringmose forstår godt, at Rami Zouzou kan føle, at der nogle gange opstår en stigmatisering. Hun bemærker dog:



”Flere forfattere har givet deres bud på, hvordan social arv har gjort dem til, hvem de er eller var. Tænk bare på Glenn Bech, Yahya Hassan, Morten Pape og Thomas Korsgaard. Når vi i forskningen taler om social arv, er det ud fra et statistisk synspunkt, og derfor vil der altid være enkelthistorier, som ikke passer ind.”

Kristeligt Dagblad har spurgt socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), hvad hun mener om AE's undersøgelse, og om, hvorvidt mængden af indsatser er tilstrækkelig. Hun ønsker ikke at medvirke i denne artikel.