Socialt udsatte mister særregel til at få eftergivet gæld

Rådet for Socialt Udsatte kritiserer forslag om at ophæve ordning om eftergivelse af socialt udsattes gæld.

Reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige skal være mere enkle, mener skatteminister Karsten Lauritzen (V) og samtlige partier i Folketinget.

Det betyder blandt andet, at socialt udsatte ikke længere kan benytte sig af en særregel til at få eftergivet deres gæld.

Forsøgsordningen, som har kørt i knap ti år, skal nemlig ophæves som en del af i alt ti initiativer, der skal forenkle lovgivningen.

- Det er ikke lykkedes at få en ordning, der er til at administrere, og som man kan digitalisere. Derfor er der meget få socialt udsatte, der har fået gavn af den, siger skatteministeren.

- Til gengæld er der måske nogen, som ikke skulle have fået gavn af den - for eksempel folk, der har oparbejdet en stor SU-gæld. Derfor har vi besluttet at afskaffe ordningen.

For at kunne benytte sig af særreglerne, skal man eksempelvis være kommet i arbejde eller under uddannelse. Man kan altså ikke søge om at få eftergivet sin gæld til det offentlige, hvis man er på kontanthjælp.

Det er politikernes plan at lave nye og bedre regler, som skal være mere målrettet de socialt udsatte. Men Karsten Lauritzen erkender, at der vil være en periode uden en særordning for gruppen.

- I dag er der meget, meget få, der kan benytte sig af særordningen.

- Så vi må leve med, at der er en periode, hvor den her mulighed ikke gør sig gældende, siger Karsten Lauritzen.

Før nye regler kan laves, skal skattevæsnet have et inddrivelsessystem, der virker, i stedet for det skrottede it-system EFI, som ikke opkrævede gæld og rummede en række fejl.

- Det kommer til at ramme nogle enkelte i en kort periode, for at vi kan hjælpe mange flere til sidst, siger skatteministeren.

Rådet for Socialt Udsatte kritiserer beslutningen om at droppe den nuværende ordning uden at have en ny på plads.

- Det virker lidt mærkeligt, at man bare ophæver den og håber på det bedste i de kommende år i forhold til at finde på noget bedre, siger formand Jann Sjursen.

Rådsformanden er enig med ministeren i, at der er brug for bedre regler.

- Gæld er på mange måder en møllesten om halsen for socialt udsatte. Derfor er lige præcis gældseftergivelse en vigtig problemstilling, som man skal være med til at løse for socialt udsatte borgere, siger han.

Fredag har skatteministeren sendt et samlet lovforslag med ti konkrete initiativer - heriblandt ophævelsen af forsøgsordningen - i høring. Det er planen, at det bliver vedtaget af Folketinget inden sommerferien.

/ritzau/