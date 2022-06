Socialt udsatte unge helt ned til 12 års-alderen spærres inde sammen med kriminelle - og i længere tid end tidligere

Kommuner placerer flere børn og unge længere tid under fængselslignende forhold på sikrede institutioner. Institut for Menneskerettigheder finder det kritisabelt, at psykisk sårbare i nogle tilfælde låses inde sammen med kriminelle og efterlyser nye løsninger

Børn og unge på sikrede institutioner bor under fængselslignende forhold bag høje hegn, med videoovervågning og begrænset mulighed for kontakt med forældre og kammerater. Landets otte sikrede institutioner er beregnet til unge sigtet for personfarlig eller anden grov kriminalitet, men i takt med at ungdomskriminaliteten er faldet, er stadig flere af pladserne over en årrække blevet tildelt socialt udsatte børn og unge helt ned til 12 år.

Nye tal fra Danske Regioner viser, at op mod en tredjedel af de i alt 426 anbringelser på sikrede institutioner i 2021 omfattede unge med sociale problemer. Tallene viser også, at de socialt anbragte unge sættes bag lås og slå i længere tid end tidligere.