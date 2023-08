Sønderborg Pride Week skaber bånd på tværs af seksualiteter

Kun i én by i Danmark ud over København er der i år afsat en hel uge til pride-fejring. Det er i Sønderborg, og her afsluttes ugen med parade og fest lørdag.

Pride-ugen markere mangfoldigheden, og LGBTQ+ Sønderborgs forperson Niels Christian Aahøj Bech fortæller, at det handler om at skabe netværk blandt folk i miljøet.

- Men også netværk mellem LGBTQ+-personer og hetero-folk, som ikke er en del af miljøet, tilføjer han.

Forpersonen giver udtryk for, at der har været en stor tilslutning af folk, som er uden for miljøet, til ugens aktiviteter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag kunne man under regnbuefestivalen "låne" en LGBT-person.

- Det er noget, man kalder menneskebiblioteket.

- Man kunne høre eksempelvis en homoseksuel ind til, hvordan hverdagen ser ud, og hvad vedkommende oplever. Man kan spørge ind til stort set alt, siger Niels Christian Aahøj Bech.

Pointen med eventet var at give folk indblik i, at der ikke er den store forskel mellem et lgbt-liv og et hetero-liv.

Prideparaden begynder klokken 11.30 ved Rytterstatue i Sønderborg og slutter ved Kongevejsparken, hvor der bliver holdt taler af både Niels Christian Aahøj Bech og Sønderborgs viceborgmester, Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti).

Senere på aftenen holder LGBTQ+ Sønderborg fest for at runde Pride Week af.

/ritzau/