Søren Brostrøm bliver rådgiver for WHO's generaldirektør

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, tiltræder 1. august en stilling som seniorrådgiver for Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen oplyste i april, at Søren Brostrøm stopper, når hans kontrakt med styrelsen udløber i efteråret.

Den 57-årige speciallæge i gynækologi og obstetrik oplyste ved den lejlighed, at han ikke var interesseret i at forlænge kontrakten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Verdenssundhedsorganisationen skal Søren Brostrøm indgå i ledelsesteamet under generaldirektøren.

Han får ansvar for at gennemføre den organisatoriske reformproces af WHO, der blev igangsat i 2017.

Målet er en mere strømlinet og effektiv organisation.

- Jeg er meget stolt over, at Dr. Tedros har bedt mig stå i spidsen for det fortsatte arbejde med den organisatoriske reform på tværs af hele organisationen.

- Som så meget andet har det ligget lidt i læ af covid-19-indsatsen, men nu er der et stort momentum for at komme videre. Det glæder jeg mig meget til at bidrage til, siger Søren Brostrøm.

Han flytter til WHO's hovedkvarter i Genève i slutningen af juli og fortsætter ifølge Sundhedsstyrelsen som formand for Robusthedskommissionen.

Det er en kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre robusthed i opgaveløsningen i sundhedsvæsenet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommissionens anbefalinger ventes at blive afleveret i slutningen af august.

Søren Brostrøm har stået i spidsen for Sundhedsstyrelsen siden 2015.

Inden da havde han været enhedschef i styrelsen i fire år.

Søren Brostrøm blev landskendt under coronaårene 2020 til 2022, hvor han ofte deltog i jævnlige pressemøder om pandemiens udvikling.

I juni oplyste Sundhedsstyrelsen, at Brostrøms afløser bliver Jonas Egebart, som kommer fra en stilling som direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Jonas Egebart tiltræder som Sundhedsstyrelsens direktør 15. august.

/ritzau/