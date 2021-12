Søren Brostrøm: Man bør overveje at lukke nattelivet

Brostrøm mener, at man skal overveje at lukke diskotekerne men understreger, at det er en politisk beslutning.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm mener, at man bør overveje at lukke nattelivet set i lyset af de stigende smittetal.

Det siger han til Jyllands-Posten.

- Sådan noget som nattelivet og indendørs servering af alkohol til sent var noget af det sidste, der blev åbnet, og det er da bestemt noget af det, man bør overveje at begrænse af hensyn til smittespredningen, siger han.

Han understreger, at det er en politisk beslutning, om man skal lukke nattelivet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er især den nye variant Omikron, der vækker bekymring hos direktøren i Sundhedsstyrelsen.

Han fortæller, at Omikron-varianten har potentiale til at være en superspreder til eksempelvis julefrokoster.

Mandag oplyste Statens Serum Institut, at der var konstateret 261 tilfælde af Omikron-varianten i Danmark. Det var en stigning på 78 siden søndag.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Forsyningssikkerhed og SSI har indkaldt til pressebriefing tirsdag klokken 16.

På briefingen vil sundhedsmyndighederne give en status på smitten, smitteopsporing, testkapacitet, udbredelsen af Omikron-varianten og revaccinations-indsatsen.

For at man kan lukke nattelivet skal sundhedsministeriet bede Epidemikommissionen om at undersøge effekten at et sådant tiltag.

Derefter skal kommissionen komme med anbefalinger.

Derefter er det Epidemiudvalget, der skal beslutte, om man vil følge Epidemikommissionens anbefalinger.

Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører i Enhedslisten og medlem af Epidemiudvalget, fortæller, at sundhedsordførerne er indkaldt til et møde. Det finder sted i Sundhedsministeriet onsdag klokken 12.15.

Han siger, at han på det møde vil opfordre til, at der bliver taget nogle initiativer, der kan begrænse smittespredning.

Det kan for eksempel være en nedlukning af nattelivet.

- Det vil jo være efter en vurdering fra myndighederne. Altså hvor de vurderer, at det vil have størst effekt.

- Det kunne være sådan noget som nattelivet. Vi har set nogle begivenheder, der har været superspredere i forbindelse med natteliv, siger han.

/ritzau/