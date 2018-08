Søren Espersen drosler markant ned på Twitter

Dansk Folkepartis næstformand og udenrigsordfører mener ikke, at han har tid til Twitter længere.

Søren Espersen, der er næstformand i Dansk Folkeparti, vil ikke længere læse eller besvare kommentarer på Twitter. Men han beholder sin profil.

- Jeg bruger for meget tid på det, og det vil jeg ikke mere. Indimellem vil jeg nok tweete noget, hvis der sker noget betydningsfyldt, men ellers vil jeg ikke, siger Espersen.

Han meddelte sin beslutning på Twitter i weekenden. Her skrev Espersen, at fremtidige henvendelser til ham skal sendes per mail til dfsesp@ft.dk.

For nogle år tilbage sagde Espersen farvel til Facebook. Han mener ikke, at Facebook egner sig til en politisk debat. Blandt andet på grund af tonen.

Ifølge Espersen er tonen på Twitter dog fin. Det er udelukkende et spørgsmål om tid, som gør, at han drosler ned. På længere sigt er DF'eren måske helt fortid på det sociale medie, siger han.

Fra mandag til onsdag er Espersen og resten af DF samlet i Sønderborg til partiets sommergruppemøde.

