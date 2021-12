Søren Espersen efter DF-uro: Klap lige hesten

Der er ingen grund til at sige for meget om, hvem der skal være ny formand i Dansk Folkeparti, før den tidligere Venstre-profil Inger Støjberg får styr på sin politiske fremtid.

Det siger DF's folketingsmedlem og tidligere næstformand Søren Espersen, der i øjeblikket ser dårlige tendenser i partiet, som skal vælge ny formand 23. januar på et ekstraordinært årsmøde.

Uroen er opstået, efter at Morten Messerschmidt - den nuværende næstformand - meldte sit kandidatur til formandsposten i sidste weekend.

- Jeg synes, at alle nu bør holde hestene. Tag det nu lige lidt med ro. Det helt afgørende er - og det har alle sagt, også dem, der stiller op - at vente at se, om Inger Støjberg gør alvor af at komme over til os.

- Det ved vi sandsynligvis, når hun har fået sin dom den 13. december, siger Espersen.

Han henviser til, at Støjberg, der i dag er løsgænger i Folketinget og altså end ikke medlem af DF, 13. december får sin dom i Rigsretten.

En række DF-profiler har længe offentligt bejlet til Støjberg, som mange i DF gerne ser overtage formandsposten i partiet, der er i krise.

Krisen kulminerede efter sidste måneds kommunalvalg, hvor DF blev halveret, og hvor Kristian Thulesen Dahl efterfølgende meddelte sin afsked som formand.

En, der ikke ventede til 13. december og Støjbergs dom, hvilket Espersen altså mener, at man burde gøre, var Messerschmidt.

I sidste uge meldte Messerschmidt sig på banen som formand. Dog tilføjede Messerschmidt, at han trækker sit kandidatur tilbage, hvis Støjberg vil være formand for DF.

- Nu er det sket. De skulle måske have gjort det på en anden måde. Det må de selv om. Jeg har ikke noget imod, at folk melder sig som kandidater, siger Espersen.

Men der er skabt uro i partiet, konstaterer han.

- Noget af det, jeg vil advare mod, og som jeg ser tendenser til, er, at hvis ham eller hende bliver valgt, så skal jeg ikke være her mere. Det siger man fra begge fløje.

- Det vil jeg ikke acceptere. Det er ikke en måde at gøre det på i et ordentligt parti, hvor vi selvfølgelig har en normal og demokratisk valgproces, og så bakker man loyalt op om den, der bliver formand, siger Espersen.

Han ønsker ikke at sætte navne på, hvem der ifølge ham "har en negativ indstilling".

Men det er velkendt, at Messerschmidt og det tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen ikke ligefrem fremstår som perlevenner.

Eksempelvis har Henriksen udtalt, at han forventer at få sparket i DF, hvis Messerschmidt bliver formand.

/ritzau/