Søren Espersen er overbevist om Messerschmidts uskyld

Dansk Folkepartis tidligere næstformand i en årrække Søren Espersen er overbevist om, at partiets nuværende næstformand, Morten Messerschmidt, er uskyldig, selv om Messerschmidt fredag af Retten i Lyngby blev idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Messerschmidt har anket sagen til landsretten. Og dermed er sagen status quo, mener Espersen. Det betyder ifølge Espersen også, at Messerschmidt sagtens kan fortsætte som DF's næstformand.

- Det mener jeg helt ubetinget. Vi har en ankesag. Morten Messerschmidt accepterer ikke dommen og har besluttet sig for at gå videre til landsretten. Og før landsretten afsiger dom, så kan vi ikke foretage os andet end at sige, at så er det status quo, siger Espersen.

Han trådte sidste år tilbage som DF's næstformand og blev erstattet på posten af Messerschmidt.

* Spørgsmål: Søren Espersen, kan man kalde det status quo, når der i byretten er afsagt en dom?

- Vores system i landet er sådan skruet sammen, at ingen er skyldig, selv om man er dømt skyldig, for når der er en ankesag, så er manden fortsat uskyldig.

- Han ankede afgørelsen, og så må vi se, hvad der sker om halvandet eller to år, eller hvor tidligt det nu kan være. Jeg håber, at det bliver snarest muligt, så vi kan få en afklaring i partiet.

* Spørgsmål: Er Messerschmidt skyldig eller ikkeskyldig, tror du?

- Jeg er overbevist om, at Messerschmidt er uskyldig. Men jeg er også overbevist om, at retssystemet er kommet frem til en anden afgørelse, og den må vi så acceptere og så vente på anken.

- Vi er et parti, der følger de juridiske regler, så godt som vi kan, og det skal vi også gøre i denne situation, siger Espersen.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld. Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference, fastslog en enig domsmandsret i Lyngby fredag.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

I realiteten havde Meld i 2015 kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts projekter, hedder det i dommens præmisser.

Desuden begik Messerscmidt ifølge byretten dokumentfalsk, fordi han satte sin underskrift på en falsk kontrakt mellem Meld og det hotel, som skulle stå for konferencen.

Byretten forkastede Messerschmidts forklaring om, at han skrev under uden at gøre sig bekendt med indholdet. Det tager omkring et minut at læse kontrakten, noterede byretten.

/ritzau/