Søren Espersen frygter svækket Trump efter retssager

Præsident Donald Trump risikerer rigsretssag efter anklager, mener DF's udenrigsordfører, Søren Espersen.

Der er uhørt stærkt pres på USA's præsident, Donald Trump, som undersøges for ulovlige forbindelser til Rusland i valgkampen i 2016.

Det mener Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, som er formand for Udenrigspolitisk Nævn.

- Jeg er ikke ekspert i amerikansk statsjura. Det ved jeg ikke meget om. Men jeg forstår på dem, der har forstand på det, at dette er en meget alvorlig situation for præsidenten, siger Søren Espersen.

Tirsdag blev Trumps to tidligere betroede ansatte kendt skyldige i økonomisk kriminalitet.

Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort blev kendt skyldig i svindel med skat og banker og for ikke at oplyse om sin udenlandske bankkonto. Juryen kunne ikke enes om ti andre tiltalepunkter mod Manafort.

Kendelsen ses som den hidtil største sejr for specialanklager Robert Mueller. Han undersøger, om der var forbindelse mellem Trumps kampagnestab og Rusland.

Tirsdag erklærede Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som i mange år var hans nærmeste rådgiver, sig skyldig i skattesvindel og ulovlige bidrag i valgkampen.

Michael Cohen forklarede under ed, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse, da Cohen i 2016 betalte to kvinder for at tie om deres seksuelle forhold til Trump. Præsidenten afviser, at han havde forhold til kvinderne.

Spørgsmål: Risikerer Trump en rigsretssag, hvis Demokraterne vinder midtvejsvalget til efteråret?

- Det er der mange, der mener. Det, mener jeg også, er en mulighed. De ting, der kommer frem, er så belastende for præsidenten, at det er meget svært at se, hvordan han skal undgå en rigsretssag, siger Søren Espersen.

Det svækker også USA udadtil, når der rejses så alvorlige anklager mod præsidenten, mener han.

- Vores forhold til USA har været forbilledligt og er - indtil det modsatte er bevist - forbilledligt. Uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus, siger Søren Espersen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil ikke kommentere anklagerne mod Trump.

