Søren Espersen overvejer sin fremtid i Dansk Folkeparti

Endnu en DF-profil kan være på vej ud af partiet.

I hvert fald overvejer Dansk Folkepartis tidligere næstformand Søren Espersen sin fremtid i det kriseramte parti.

Det siger Espersen til Ritzau på dagen, hvor eksformand Kristian Thulesen Dahl har meldt ud, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

- Jeg er bestemt ikke afklaret, og jeg er blevet taget lidt på sengen af Kristians meddelelse. Men jeg gør mig mine overvejelser, og det er meget svært, for jeg har været med næsten lige så længe som partistifterne, og derfor er det voldsomt for mig lige pludselig at skulle foretage sådan et valg, siger Espersen.

Han tolker Kristian Thulesen Dahls udmelding på den måde, at eksformanden er fortid i DF, selv om Kristian Thulesen Dahl i første omgang blot har sagt, at han ikke genopstiller ved næste valg. Det valg har Kristian Thulesen Dahl truffet grundet de interne stridigheder i DF.

Espersen har tilbragt de seneste dage i Rom og kom først tilbage til Danmark i nat. Derfor vågnede han op til Kristian Thulesen Dahls udmelding, som af Espersen beskrives som "et chok".

- Jeg har det ikke godt med det, og jeg overvejer situationen. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, jeg bliver klogere om nogle måneder, siger Espersen om sin egen fremtid.

- Men jeg gør mig mine overvejelser, og det har jeg mine kvaler med, for DF er i allerhøjeste grad i gåseøjne mit parti, som jeg har været med til at bringe frem. Det er en meget voldsom beslutning, jeg skal foretage, men det skal jeg jo.

Der har længe været intern ballade og krise i DF. Efter kommunalvalget i november sidste år, hvor det blev til endnu et skidt valg for partiet, meddelte Kristian Thulesen Dahl, at han gik af som formand.

23. januar i år blev Morten Messerschmidt valgt som ny formand, men det skete på bagkant af et uskønt formandsopgør. Efterfølgende er krisen kun fortsat, og blandt andet har 6 af 16 folketingsmedlemmer forladt partiet.

Kristian Thulesen Dahl har offentligt udtalt, at der er kræfter internt i partiet, som ønsker ham ud. Navne sætter han ikke på, men der har været fnidder mellem ham på den ene side og Messerschmidt samt partistifter Pia Kjærsgaard på den anden side.

Espersen er enig i, at der er DF'ere, som ønsker Kristian Thulesen Dahl ud.

- Der er personer, som vil ham til livs, men jeg vil heller ikke sætte navne på. Men de personer er nok ret godt tilfreds med det, der nu er sket, siger Espersen.

* Spørgsmål: Er det den nuværende formand, altså Messerschmidt, som gerne vil have Kristian Thulesen Dahl ud?

- Kristian må selv pege på de navne, men jeg forstår godt, hvad han siger. Det er så langt, som jeg vil gå, siger Espersen.

Han har været folketingsmedlem for DF siden 2005.

/ritzau/