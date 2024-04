Søren Pape Poulsens urne er nedsat på Bjerringbro Kirkegård

Den afdøde konservative leder Søren Pape Poulsens urne er nu nedsat på Bjerringbro Kirkegård.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad, der desuden kan fortælle, at urnen ledsages af en gravsten med teksten "Du kom med alt det der var dig" fra sangen af Jens Rosendal påskrevet.

Der har været afholdt en privat urnenedsættelse mandag, skriver avisen.

Søren Pape Poulsen var født i Bjerringbro. Han døde 2. marts, efter at han blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i De Konservative.

Dødsfaldet skabte chok og sorg på og uden for Christiansborg. Ministre, partiledere og andre kolleger sendte kondolencer og mindedes Pape, og det samme gjorde indbyggerne i Papes hjemby, Viborg.

Han var en markant skikkelse, lød det blandt andet fra Folketingets formand, Søren Gade.

- Når de politiske drøftelser var på vej mod at ende i fastlåste positioner, kunne han løsne op for dem med sin humor. Han var også typen, der kunne grine af sig selv.

- Som kolleger skal vi nu vænne os til en hverdag, hvor vi ikke længere møder hans smilende ansigt og hører hans hjertelige latter. Folketinget bliver mere stille uden ham. Lidt kedeligere, sagde Gade ved en mindetale i Folketingssalen 12. marts.

Søren Pape Poulsen blev bisat fra Viborg Domkirke 9. marts. Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær forestod bisættelsen.

/ritzau/