Søren Pape undskylder for tonen i udtalelser om Grønland

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen har sagt undskyld til det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) for sine udtalelser om Grønland.

Det skriver han i en sms, som Ekstra Bladet har set.

- Jeg skal være den første til at undskylde, at jeg har udtalt mig firkantet og direkte, skriver han blandt andet ifølge Ekstra Bladet.

Aaja Chemnitz bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun har fået en personlig undskyldning.

Men hun mener, at Søren Pape Poulsen bør give en undskyldning til hele Grønland.

Hun synes stadig, at der er noget meget generaliserende i den konservative formands undskyldning.

Da Folketinget havde åbningsdebat torsdag, ville Aaja Chemnitz have Søren Pape Poulsen til at be- eller afkræfte, at han engang havde sagt, at Grønland var "Afrika på is."

Søren Pape Poulsen svarede torsdag, at det ville han gerne se dokumentation for, at han havde sagt det.

Tidligere fredag sagde han til Ekstra Bladet, at det godt kunne være, at han havde sagt noget lignende. Men han kunne ikke huske, at han skulle have sagt, at Grønland var Afrika på is.

- Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg jo er sådan en type, der siger tingene meget direkte og lige ud. Så det kan godt ske, jeg har fået formuleret det, sagde han til avisen.

Han siger fredag aften til TV 2, at han stadig mener, at Grønland på nogle punkter kan sammenlignes med et udviklingsland, men gentager, at han beklager den tone, han har brugt.

Søren Pape Poulsen siger, at han mener, at det er vigtigt, at der bliver talt om problemer med seksuelle overgreb på børn, alkoholmisbrug og høje selvmordsrater på Grønland.

Aaja Chemnitz kommer fra Inuit Ataqatigiit (IA), som er søsterparti til SF i Danmark.

Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede (IA), sagde tidligere fredag til Ekstra Bladet, at han mener, at udtalelserne er respektløse.

/ritzau/