Søren Pape: Vigtigt for Danmark med konservativt mandat

Slutspurten er gået ind for at sikre, at Konservative kan beholde sit mandat i EU-Parlamentet.

Justitsministeren, Søren Pape Poulsen (K), ville ikke ud med, hvor krydset blev sat, da han omkring klokken 11 mandag afgav sin stemme til EU-parlamentsvalget i hjembyen Viborg.

- Jeg har stemt konservativt. Men jeg synes ikke, at en formand skal fremhæve nogen kandidat frem for andre. Og det er jo et spidskandidatvalg, og jeg er ikke i tvivl om, at Pernille (Pernille Weiss, spidskandidat for De Konservative, red.) vil gøre en fantastisk figur i parlamentet.

- Og det er vigtigt for Danmarks skyld, at man sidder med i den største politiske gruppe i parlamentet. Bare se på Bendt Bendtsen store arbejde gennem de seneste 10 år, siger Søren Pape Poulsen

I meningsmålingerne har De Konservative været på vippen til ikke at genvinde sit ene mandat og dermed ryge helt ud af EU-Parlamentet.

/ritzau/