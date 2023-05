Søværnet detonerer tre miner fra Anden Verdenskrig på Færøerne

Tre miner fra Anden Verdenskrig er på Færøerne blevet uskadeliggjort af et minerydningshold fra søværnets dykkertjeneste.

Det skriver søværnet i et opslag på Facebook.

Der er tale om gamle britiske MK16 drivminer, der indeholdt sprængstof. Den ene mine indeholdt 227 kilo sprængstof, mens de to andre miner indeholdt 145 kilo sprængstof.

Alle minerne blev gravet fri og transporteret 8,4 kilometer væk i en gummibåd til en sikker sprængningsposition på omkring 20 meters vanddybde. Herefter blev de uskadeliggjort ved sprængning.

Minerne blev fundet i Lamba Fjord på Færøerne, hvor en fritidsdykker havde bemærket en genstand, der lignede en mine.

Herefter bad Forsvarskommandoen og Færøernes Politi om støtte fra søværnets dykkertjeneste. De opererede fra inspektionsskivet Hvidbjørn.

Ifølge et facebookopslag fra Arktisk Kommando kan minerne formentlig være endt på bunden af fjorden, fordi man i efterkrigsårene punkterede miner ved at beskyde dem. Derefter kan de være gået til bunds.

Der findes stadig en del ammunition og sprængstof i havet omkring Danmark - for eksempel søminer.

Det er primært efterladenskaber fra Første og Anden Verdenskrig, fremgår det af Forsvarets hjemmeside.

Ammunitionen og sprængstoffet findes ofte i forbindelse med bygningsarbejde til søs, ved fiskeri, eller hvis det driver i land af sig selv.

Søværnet har et ammunitionsrydningshold på døgnvagt og er ansvarlig for at uskadeliggøre ammunition og sprængstof i danske farvande.

