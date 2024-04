Søværnet fastholder forsvarlig udsendelse af fregat trods defekter

Det var kendt viden i Søværnet, at fregatten Iver Huitfeldt havde tekniske problemer, da den blev sendt i kamp i Det Røde Hav.

Alligevel var det forsvarligt at sende fregatten afsted, mener Søværnets chef Henrik Ryberg.

- Det synes jeg stadigvæk ud fra de meldinger, vi havde dengang, vi forberedte den operative planlægning af udsendelsen. Det har ikke ændret mit syn på det, siger han til TV 2 News.

Fregatten oplevede radarsvigt og defekt ammunition, da fire droner blev nedskudt i et angreb den 9. marts, hvor 15 blev sendt afsted fra Houthi-bevægelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kunne forsvarsmediet Olfi beskrive på baggrund af en intern afrapportering tirsdag.

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

Søværnet mener dog, at operationen gik forsvarligt for sig.

- Det, vi ved med sikkerhed, er, at de fire droner mod Iver Huitfeldt er nedkæmpet. De er nedkæmpet med skibets sensorer og med skibets våben, og man har brugt den træning, vi har givet, siger Henrik Ryberg til TV 2 News.

De nye oplysninger har fået forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til at udtrykke stærk kritik af Forsvaret.

Det er "afgørende viden" og "ikke acceptabelt", at det politiske system ikke er blevet orienteret om, at fregatten oplevede svigt og defekter under et droneangreb i Det Røde Hav i marts.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er meget alvorligt, og derfor har jeg bedt om en redegørelse, sagde Troels Lund Poulsen tirsdag.

Men i Søværnet afviser Henrik Ryberg at have fortiet informationer.

- Jeg har videregivet det til Forsvarskommandoen i forbindelse med de meldinger, vi har, og de daglige orienteringer, siger Henrik Ryberg til TV 2 News.

Han påpeger, at det er Forsvarskommandoen, der har kontakten til ministeriet.

- I forhold til de rapporteringsformer skal du ikke henvende dig til chefen for Søværnet. Du skal henvende dig til Forsvarskommandoen, siger Henrik Ryberg til tv-stationen.

/ritzau/