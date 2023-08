Søværnet leder efter historiske skibsdele på havets bund i Norge

Søværnets minerydningsenhed og Søværnets dykkertjeneste bidrager i øjeblikket til eftersøgning af objekter ved Farsund i Norge.

Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse søndag.

Formålet er at finde vragdele fra Christian den 2's skib "Maria", der forliste i 1531.

Inspektionsskibet HDMS "Thetis" er også indsat i aktionen.

Christian den 2. sejlede i efteråret 1531 mod Norge med en større flådestyrke. Her mistede han blandt andet skibet "Maria".

Skibet var nummer to i den danske flådes historie.

Ifølge Forsvarskommandoen var der vigtige ressourcer om bord på skibet, som muligvis kunne have ændret historiens gang.

- Forliset menes at have sat det endelige punktum for Kalmarunionen, skriver Forsvarskommandoen.

Det forventes dog ikke, at man finder et helt skib på havets bund. Både på grund af barske vejrforhold i søgeområdet, og fordi der er gået 500 år siden forliset.

Der er ambitioner om at finde så mange dele som muligt, så de kan bjærges, dateres, konserveres og udstilles.

- På den måde kan nuværende og fremtidige generationer bevidne, hvad der skete, da fundamentet for det moderne Skandinavien blev grundlagt, skriver Forsvarskommandoen.

Forskningsgruppen Epoke har i flere år undersøgt, hvad der skete med skibet. Flere års akademisk arbejde ligger bag. Nu er den fysiske eftersøgning i gang.

De seneste uger har man blandt andet gjort brug af undervandsdroner, som via sonarteknologi er med til at kortlægge, hvad der ligger på havbunden.

Når skibet HDMS "Thetis" sejler tilbage til Danmark igen, bliver det med nogle af de fund, der er blevet gjort. De skal så undersøges nærmere på Moesgaard Museum i Aarhus.

Den danske flåde blev grundlagt i 1510.

/ritzau/