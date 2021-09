Søvndal: Borgmesterpost er inden for rækkevidde

- Jeg tror, det er inden for rækkevidde, men det er ikke noget, der kommer af sig selv. Der skal flyttes nogle stemmer, det er vi helt opmærksomme på. Og der skal laves de nødvendige alliancer - det er vi rigtig godt i gang med.

Sådan lyder det fra SF's tidligere formand Villy Søvndal. Søvndal stiller op som borgmesterkandidat for SF i Kolding ved kommunalvalget 16. november.

Her håber SF, at det vil lykkes partiets tidligere formand at bryde 12 års Venstre-styre.

Og det bliver en Villy Søvndal i form, der stiller op. Glæden ved politik er den samme, og fysisk føler han sig helt klar til de næste to måneders valgkamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som udenrigsminister blev Søvndal i 2013 opereret for en blodprop i hjertet, men han har siden fortsat den politiske karriere i Region Syd, hvor han med 69.841 personlige stemmer kun blev overgået af regionsformand Stephanie Lose (V) ved valget i 2017.

Denne gang kan Villy Søvndal dog måske tage førstepladsen, når det gælder personlige stemmer. Koldings nuværende borgmestre, Jørn Pedersen (V), der var den store stemmesluger ved sidste valg, har nemlig besluttet ikke at stille op.

Tilgengæld har tidligere minister Eva Kjer Hansen (V), der er kendt fra sit mangeårige arbejde på Christiansborg, valgt at stille op i Kolding.

- Vi har været i rigtig mange valgkampe sammen, men jeg har det fortrin, at jeg har boet i Kolding siden 1976. Også i den tid, jeg sad i Folketinget.

- Det er her, jeg har levet mit liv. Det er her, mine børn er vokset op. Det er her, jeg har siddet 12 et halvt år i Kolding byråd, siger Villy Søvndal.

Han tror samtidig, at koldingenserne er klar til et magtskifte i kommunalbestyrelsen.

- Kolding har nogle problemer efter 12 år med Venstre ved roret. Befolkningstallet stiger mindre, end man havde regnet med. Og vi ligger nummer sjok af 98 kommuner, når man ser på den gennemsnitlige udgift per elev i folkeskolen. I 2019 var Kolding Kommune ude i kæmpe besparelser på det sociale område, og det har givet en del vrede i byen, siger Villy Søvndal.

Ligesom hos SF på Christiansborg vil Søvndal i sin kampagne i Kolding have særligt fokus på folkeskolen. Også grøn omstilling samt bedre forhold for ældre, handicappede og socialt udsatte er blandt mærkesagerne.

Spørgsmål: Du fik et flot valg til regionsrådet i Region Syd i 2017, men kom ikke med i konstitueringen. Har du lært noget af det, der skete sidste gang?

- Jeg tror, at der var nogen, der havde besluttet, at det ville de lave uden os. Det kan man ikke helgardere sig imod.

- Denne gang har vi et rigtig tæt og tillidsfuldt samarbejde med S, og vi har haft mange gode diskussioner med andre partier, siger Villy Søvndal.

Han gentager flere gange, at intet er hjemme endnu, men det ligger i luften, at linjerne i en konstitueringsaftale med Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten måske allerede er på plads.

Det er dog i sidste ende vælgerne i Kolding, der afgør, om byen skal have et borgmesterskifte fra blå til rød.

/ritzau/