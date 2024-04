Søvnforsker: ”I et helbredsmæssigt perspektiv er skiftet til sommertid unødvendigt”

Skiftet til sommertid rummer ifølge søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum ikke deciderede problemer for nattesøvnen. Hun påpeger dog, at for få timer på puden kan have en række helbredsmæssige konsekvenser