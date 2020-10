Sofie Carsten Nielsen afviser at have dækket over sager

Sofie Carsten Nielsen har ikke dækket over Morten Østergaards krænkelsessager, siger hun selv.

Radikale Venstres nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, afviser, at hun har dækket over partiets tidligere politiske leder Morten Østergaard, der er blevet beskyldt for krænkende adfærd over for partiets medlemmer.

Det skriver DR.

Mandag skrev folketingsmedlemmet Katrine Robsøe (R), at hun den 17. september fortalte Sofie Carsten Nielsen, at hun i 2015 havde følt sig krænket af Morten Østergaard, da hun var studentermedhjælper i partisekretariatet.

Katrine Robsøe bad Sofie Carsten Nielsen om ikke at drøfte hændelsen med andre end Morten Østergaard selv.

- Jeg har ikke dækket over noget. Jeg har varetaget en fortrolighed, som Katrine meget nøje bad mig opretholde og forsøgt at få forskellige udlægninger af den hændelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

Morten Østergaard forlod den 7. oktober posten som politisk leder for De Radikale, efter at det under et seks timer langt gruppemøde kom frem, at han for cirka et årti siden havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår.

Dagen efter blev Sofie Carsten Nielsen spurgt, om hun vidste, om der var andre sager på vej i den radikale folketingsgruppe.

- Jeg kender ikke til nogen, sagde hun dengang.

