Sofie Carsten Nielsen: Klimaflygtninge vil bane vej for EU-lejre i Afrika

Regeringens ønske om at oprette asyllejre i Rwanda er blevet det centrale politiske stridsemne mellem Socialdemokratiet og De Radikale i valgkampen.

Den radikale partileder Sofie Carsten Nielsen har for nogle dage siden sagt i pressen, at arbejdet med at oprette et asylcenter i Rwanda ikke kan fortsætte i en regering, som hendes parti skal pege på. Ved landsmødet i Nyborg lørdag lød det en anelse blødere, at hun er ”overbevist om”, at Radikale Venstre aldrig kommer til at støtte en regering, der vil gå enegang og føre planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet.