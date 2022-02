Sofie Carsten Nielsen: Næste regering skal være både rød og blå

Efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) torsdag aften trak sig fastslår De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, at problemet er større end ham.

Ifølge den radikale leder skal regeringen efter næste valg både have partier fra både rød og blå blok.

Benny Engelbrecht valgte at trække sig som minister efter, at Enhedslisten erklærede manglende tillid til ham. Det skete, fordi tal for CO₂-aftrykket af store vejprojekter ikke blev fremlagt under forhandlingerne om infrastrukturaftalen fra 2021.

- Benny Engelbrecht er ikke længere transportminister. Måske en lidt hård dom. Men det er alvorligt, når en minister ikke giver Folketinget alle relevante oplysninger. Problemet er dog meget større end Benny.

- For vi står med en etpartiregering, hvor der tydeligvis bliver stillet alt for få kritiske spørgsmål i magtens mest lukkede rum. Både når der skal aflives mink. Og når der skal oplyses om CO2-effekt på nye motorveje og togbaner. Det går ikke, skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Svaret er ifølge De Radikale, at der efter næste valg skal være en regering bestående af partier fra både rød og blå blok.

- Fordi en sådan regering vil være tvunget til at besvare flere kritiske spørgsmål indadtil og dermed agere mere åbent udadtil. Og fordi en sådan regering vil have langt bedre muligheder for at løse de store kriser, vi står over for, skriver Sofie Carsten Nielsen.

Det er uvist, om et blå parti i en kommende regering kan være De Radikale, der ser sig selv som kunne tilhøre begge blokke.

Sofie Carsten Nielsen skriver, at kun en bred regering vil kunne løse klimaudfordringen.

- Vi har fremlagt en ambitiøs plan for, hvordan Danmark ikke bare bliver et land der reparerer vores skader på kloden, men som giver mere tilbage, end vi har taget, skriver hun.

