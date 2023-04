De Radikales tidligere politiske leder Sofie Carsten Nielsen stopper i dansk politik. Hun skal i stedet tiltræde et job i Dansk Industri (DI).

Det meddeler DI mandag i en pressemeddelelse. Hun skal være EU Bio Project Director i DI

Mandag klokken 11.30 er der indkaldt til pressemøde i Industriens Hus i København, hvor Sofie Carsten Nielsen og DI's administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, vil være til stede.

Sofie Carsten Nielsen var politisk leder for De Radikale fra oktober 2020 og frem til dagen efter folketingsvalget 1. november sidste år.

Her gik De Radikale markant tilbage fra 16 til 7 mandater i forhold til valget i 2019. Dagen efter stoppede hun altså som politisk leder.

Sofie Carsten Nielsen, der har siddet i Folketinget siden 2011, fik på det personlige plan også et meget dårligt valg.

Blot 2467 personer i Københavns Omegns Storkreds satte kryds personligt ved den daværende politiske leder.

Det var en tilbagegang på 6488 personlige stemmer i forhold til folketingsvalget i 2019.

Sofie Carsten Nielsens suppleant er Stinus Lindgreen, som sad i Folketinget fra 2019 til 2022.

De Radikale var den direkte faktor, der udløste folketingsvalget i november, som altså endte med mere end at halvere partiet.

Efter Minkkommissionens hårde kritik af den daværende S-regering i Minksagen sidste sommer stillede Sofie Carsten Nielsen statsminister Mette Frederiksen (S) over for et ultimatum.

Statsministeren kunne enten vælge at udskrive valg senest ved Folketingets åbning i oktober sidste år, eller også ville De Radikale vælte regeringen.

5. oktober udskrev Mette Frederiksen det folketingsvalg, som altså blev begyndelsen til enden for Sofie Carsten Nielsens tid som politisk leder.

Hun var ikke med under forhandlingerne, da De Radikale var meget tæt på at gå i regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Men i sidste øjeblik trak partiet sig under ledelse af den nye politiske leder, Martin Lidegaard, og De Radikale er derfor i dag en del af oppositionen.

