Sofie Carsten Nielsen: Vi har ventet på det her i 30 år

For De Radikale tegner det til sejr ved aftenens folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Det viser valgstedsmålinger og de tidlige prognoser, mens de første stemmer tælles op rundt om i landet.

- Det har vi ventet på i 30 år, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen, da hun ankommer til partiets fest i Kødbyen i København, til DR Nyheder.

- Det er virkelig fedt, for det betyder meget.

De Radikales vælgere er meget enige med partiledelsen i, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes.

Det har målinger fra flere forskellige institutter, blandt andet Voxmeter, vist, siden de fem partier bag Det Nationale Kompromis i marts besluttede, at der skulle udskrives en folkeafstemning.

- Vi har været fem partier, der har taget denne opgave på os, og der er endnu flere partier, der bakker op. Vi har taget ansvaret på os, og vi har stået sammen om det her, siger Sofie Carsten Nielsen.

Den umiddelbare anledning til, at de danske vælgere skulle spørges om forsvarsforbeholdet skal afskaffes, er krigen i Ukraine.

Der var et Europa før Ruslands invasion af Ukraine i februar, og der var et andet Europa efter, har det lydt fra de fem partier.

- Det er en alvorlig situation, som vi står i i Europa. Det har danskerne taget på sig, siger den politiske leder.

Hun håber, at denne folkeafstemning er tegn på, at Danmark nu skal være fuldt med i EU, men nævner dog ikke de øvrige danske forbehold.

- Jeg håber samtidig, at det er udtryk for et skift (i befolkningens holdning, red.), at nu vil vi gerne være med. Danmark skal ikke stå udenfor, vi skal være med i samarbejdet, siger hun.

/ritzau/