Sofie Carsten Nielsens afløser får markant ordførerskab tilbage

Sofie Carsten Nielsens exit fra Folketinget for nylig betød også, at en gammel kending fra De Radikale vendte tilbage til Christiansborg.

Stinus Lindgreen, som ikke opnåede genvalg ved det for De Radikales vedkommende elendige folketingsvalg i november sidste år, er tirsdag blevet udstyret med posten som sundhedsordfører.

Det meddeler partiet i en pressemeddelelse, hvor en række ordførerskift bliver præsenteret.

Stinus Lindgreen, som også var sundhedsordfører for De Radikale i forrige valgperiode, overtager rollen som sundhedsordfører fra Lotte Rod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun overtager i stedet posten som social- og boligordfører fra Katrine Robsøe.

Stinus Lindgreen, der tidligere var formand for Epidemiudvalget, bliver også forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, transportordfører og ordfører for kollektiv transport, og han bliver desuden it- og digitaliseringsordfører.

Han var ved valget meget tæt på at erobre De Radikales enlige mandat i Københavns Omegns Storkreds, hvor han fik 2221 personlige stemmer.

Daværende politisk leder Sofie Carsten Nielsen opnåede 2467 personlige stemmer og undgik dermed på et hængende hår den ydmygelse, som det ville have været, hvis hun ikke var blevet genvalgt.

De Radikale gik ved valget ni mandater tilbage og har nu syv mandater i Folketinget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allerede dagen efter valget gik Sofie Carsten Nielsen af som politisk leder, og hun blev afløst af Martin Lidegaard.

Netop Martin Lidegaard overtager posten som forsvarsordfører fra sin forgænger som politisk leder.

Det sker, kort før at Folketingets partier skal i gang med forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig.

/ritzau/