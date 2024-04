Softwarefejl var skyld i flere ministeriers it-problemer

En softwarefejl var skyld i, at flere ministerier og styrelser tirsdag oplevede it-problemer.

Det skriver Statens It, der leverer it-drift og services til statslige ministerier, styrelser og selvejende uddannelsesinstitutioner, i en pressemeddelelse onsdag.

Fejlen er blevet lokaliseret, og der er blevet genetableret normal drift.

Kommunikations- og pressechef i Statens It Rasmus Onslev Kremmer sagde tirsdag, at problemerne resulterede i, at ansatte havde svært ved at bruge systemerne.

Det betød blandt andet, at der var problemer med at bruge eksempelvis mail og nogle interne it-systemer.

Allerede tirsdag afkræftede Rasmus Onslev Kremmer, at der skulle være mistanke om, at nedbruddet skyldtes et udefrakommende angreb.

Netværket gik i første omgang ned tirsdag formiddag. Det blev i løbet af eftermiddagen genetableret, hvorefter det går ned igen om aftenen.

I løbet af aftenen fik Statens It i samarbejde med sine leverandører genetableret driften endnu en gang.

- Statens It lever af at levere stabil it-drift, så det giver naturligvis nogle alvorlige ridser i lakken og har store konsekvenser for vores kunder, når problemer af den kaliber som tirsdagens netværksproblemer rammer os. Vi er nu i gang med at udbedre softwarefejlen i samarbejde med vores leverandør, siger direktør i Statens It Michael Ørnø i meddelelsen.

/ritzau/