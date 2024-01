Sognepræst bliver bange, når hun hører om ældreplejen i sjælesorgssamtaler

Ane Sofie Lindegaard, sognepræst i Sorgenfri Kirke i Virum, melder sig nu på banen i debatten om ældreplejen. I et debatindlæg i Politiken skriver hun om, hvordan hun har haft sjælesorgssamtaler med ældre og derigennem har hørt flere "skrækindjagende" historier om hjemmeplejen.

Hun er ikke kun forfærdet over de ældres velbefindende lige nu og her. Sognepræsten ser også med bekymring frem mod den tid i hendes liv, hvor hun selv kan få brug for hjemmehjælp.

Ane Sofie Lindegaards skepsis rammer ned i et omstridt emne, som Kristeligt Dagblad på det seneste har skrevet flere artikler om: nemlig hjemmeplejens jævnlige udskiftninger af personale, som gør, at mange ældre ikke kender dem, der kommer på besøg samt regeringens bebudede udspil til en ny ældrereform.

Ane Sofie Lindegaard, når du har sjælesorgssamtaler med ældre mennesker, hvad er det så, du hører?

"Det, jeg hører, som gør mig bange, er, at nogle i hjemmeplejen behandler ældre mennesker med et forvredet menneskesyn. De ældre beretter om nedværdigende behandling. Det gjorde stærkt indtryk på mig, da søde, rare og gamle Kaj på 93 år [navnet er opdigtet] fortalte mig, at en visitator havde besøgt ham. Her skulle det med fysiske tests afklares, om han kunne nøjes med 10 minutters rengøringshjælp hver fjortende dag i stedet for 30 minutter. Et sådant møde finder jeg tankevækkende og uværdigt."

Er der en fællesnævner i historierne, du hører, om hjemmeplejen?

"Jeg hører om nedværdigelse. Man regner ikke de lange, levede liv for noget."

Hvad tror du, at denne "nedværdigelse" bunder i?

"Jeg tror, det handler om, at det moderne menneske lever i en vildfarelse og bilder sig selv ind, at det langt hen ad vejen har kontrol over sit liv og lever uafhængigt af andre. Mange er lysår fra at vide, hvordan det er at have brug for hjælp til at spise, gå på toilet, og hvordan det er at være lænket til en rollator, en stol eller en seng. Mange lægger i deres selvberoende afstand til det, der er krævende, det afhængige og omsorgskrævende. Hvis det moderne menneske kunne indse, at også det har brug for omsorg og hjælp på nærmest daglig basis, så tror jeg, vi er kommet langt."

Og hvad er konsekvenserne så, hvis det moderne menneske ikke indser, at ældre – ligesom dem selv – har brug for omsorg?

"Den sidste tid i livet kan være lidelsesfuld, grim, ulækker og afmægtig. Derfor løber det mig eksempelvis koldt ned ad ryggen, når snakken falder på, at man vil indføre aktiv dødshjælp. For livet skal ikke stoppe, fordi man føler, at man er til besvær. Vi skal simpelthen blive bedre til at indse, hvordan det er at være menneske – ikke kun nu og her – men hele livet igennem."

Når du hører sådanne historier, hvordan har du det så med, at du på et tidspunkt i livet selv kan få brug for hjemmehjælp?

"Jeg bliver bange ved tanken. Jeg hører ofte, at de mennesker, som har formået at bevare en livslyst og et livsmod har gode møder med hjemmeplejen. Men hvad nu hvis jeg ikke er sådan? Hvordan bliver jeg så behandlet?"

Det ligger jo ofte i sjælesorgssamtalen, at man taler om det i livet, der er svært. Er der ikke en chance for, at du kun hører de dårlige historier fra hjemmeplejen?

"Jo. Man beder jo ikke om en samtale med præsten, hvis alt kører på skinner. Men jeg hører jo også om plejesektoren, når jeg har begravelsessamtaler, hvor det kan være alle mulige mennesker, der har noget på hjerte – og som ikke direkte har opsøgt mig for at tale med mig."

Du mener, at det ikke kun er hjemmeplejen, som skal reformeres med et nyt ældreudspil, men menneskesynet. Hvordan det?

"Det er en kæmpemæssig ledelsesopgave. Det her arbejde skal tales op ude i kommunerne. For mødet med de ældre er vigtigt. Selvfølgelig er tid en faktor, og hjemmehjælpere har mange steder supertravlt. Men et ordentligt møde behøver ikke at tage lang tid. Det kan være få minutters gensidig forståelse, hvor den ældre føler sig set og hørt. Det er dér, jeg tror, at den helt store udfordring ligger."

Gennem årtier har man talt om at løfte niveauet i hjemmeplejen. Tror du nogensinde, det lykkes, så både landets ældre og plejepersonalet vil finde hjælpen værdig og tilfredsstillende?

"Ja, det gør jeg. Det bliver jeg simpelthen nødt til at tro på."