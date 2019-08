Sol og varme sender mejetærskere på overarbejde

Høsten er nu over halvvejs, og et pust af sol og varme giver gode muligheder for at få alle afgrøderne i hus.

Det varme og solrige vejr giver landmændene gode betingelser for at få høsten i hus.

- Vores vurdering er, at vi er godt halvvejs med høsten, siger Niels Søren Rasmussen, direktør i grovvareselskabet DLG.

Selskabet modtager i øjeblikket cirka 100.000 ton korn i døgnet, og op mod 500 medarbejdere står klar til at modtage afgrøderne.

- Lige nu smiler vejrguderne til os, men det er også tiltrængt efter det ustadige vejr i de første uger af august, siger Niels Søren Rasmussen.

Høsten er langt på Sjælland, Fyn og Lolland-Falster. Men i det nordlige Jylland lider man stadig under efterdønningerne fra det ustadige vejr.

- I Nordjylland er man stadig plaget af lidt regn og en byge hist og pist. Men også der begynder der at være fuld drøn på, siger Niels Søren Rasmussen.

Selv om landmænd sjældent lader begejstringen løbe af med sig, så tegner årets høst godt, lyder det fra DLG-direktøren.

- Nu er vi jo et landmandsselskab, så vi hæver ikke hænderne højt op over hovedet. Men jeg vil da sige, at det tegner til at blive en rigtig god høst i forhold til sidste år, siger Niels Søren Rasmussen.

Sidste år var høsten allerede i hus i begyndelsen af august. Men udbytterne var lavere grundet den ekstreme tørke.

- I år er udbytterne væsentligt større, men til et lidt lavere prisniveau. Så det ligner en normal høst sammenlignet med sidste år, siger Niels Søren Rasmussen.

DLG aftager ifølge direktøren cirka halvdelen af alle de afgrøder, som danske landmænd sælger.

Det varme sensommervejr ser ud til at fortsætte nogle dage endnu, og det vil gøre det muligt at få størstedelen af afgrøderne i hus, vurderer direktøren.

- Hvis det her vejr fortsætter fem-seks dage endnu, så vil vi være rigtig langt med høsten, siger Niels Søren Rasmussen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) skriver på instituttets hjemmeside, at det varme og solrige vejr fortsætter nogle dage endnu.

Men tirsdag og onsdag kan der dukke lokale byger op. Sidst på ugen ventes køligere vejr at sætte ind, skriver DMI.

