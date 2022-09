Sol og vind skal hjælpes på vej med midlertidige elmaster

Der skal fuld fart på etableringen af nye solcelleparker og vindmøller på land frem mod 2030.

Det har regeringen og et politisk flertal på Christiansborg aftalt.

Det kræver udbygning af elnettet, og her vil midlertidige elmaster og mobilt udstyr blive en del af løsningen.

Sådan lyder det fra Energinet, der er den statslige virksomhed, som driver elnettet.

- Danmark skal på otte år firedoble elproduktionen fra solceller og vindmøller på land. Det kræver en kæmpe udbygning af elnettet, siger direktør i Energinet Eltransmission Henrik Riis i en pressemeddelelse.

- Sideløbende med at vi udbygger og forstærker elnettet, går vi nu helt nye veje ved at lave midlertidige tilslutninger, så at den grønne strøm kan blive tilsluttet endnu hurtigere, siger han.

Normalt skal solcelleparker og vindmøller tilsluttes højspændingsstationer.

Men mange af de nuværende højspændingsstationer er ifølge Energinet "fyldt op" og kan ikke tage imod mere elproduktion. Og det kan tage flere år at få udvidet stationerne eller bygget nye.

Energinet vil derfor sætte midlertidige elmaster op, der kan sættes ind mellem to master på en eksisterende højspændingsforbindelse.

Så kan en eksempelvis en ny solcellepark kobles direkte på luftledningen med en såkaldt "T-afgrening".

En anden løsning består også af en midlertidig elmast og en "T-afgrening" sat på en luftledning, men her er koblingsudstyr på en mobil trailer en del af løsningen.

De midlertidige løsninger kan ifølge Energinet halvere tilslutningstiden, så den kommer ned på to til tre år.

Men det giver ifølge Energinet "en lille risiko for at forringe elsystemets driftssikkerhed".

- Men Energinet vurderer, at også en lidt tyndere is kan bære, skriver selskabet.

Meldingen er sød musik i ørerne på Kristian Jensen, direktør i organisationen Green Power Denmark, der er energisektorens talerør.

- Det er nogle gode løsninger og gode modeller, Energinet peger på, for at vi kan komme hurtigt nok igennem med den grønne omstilling, siger han til Ritzau.

Kristian Jensen er ikke bekymret for, at man går på kompromis med forsyningssikkerheden.

- Vi har i forvejen en stor margin af sikkerhed, og derfor kan man godt reducere en lille smule, uden at man sætter den danske elforsyningssikkerhed over styr.

Der er aktuelt 40 nye projekter for solcelleparker og vindmøller på vej.

Energinet håber at få accept af Forsyningstilsynet til at kunne gennemføre ti pilotprojekter rundt om i landet.

/ritzau/