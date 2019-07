* Ved udgangen af juni 2018 var der installeret 98.376 solceller i Danmark.

* Mere end tre fjerdedele af dem blev installeret i løbet af 12 måneder hen over 2012 og 2013. Her var de økonomiske vilkår særligt gunstige for boligejere.

* Siden er det for det meste industrielle solcelleanlæg, der er er investeret i. Således har de knap 25.000 solceller, der er installeret siden 2013, i snit fire gange så høj effekt som dem, der kom før.

* Solenergi leverede 2 procent af Danmarks strømforbrug i 2017.

Kilder: Energistyrelsen, Dansk Byggeri.

/ritzau/