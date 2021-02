Soldater og officerer kritiserer Bramsens ledelse

Forsvarsministeren risikerer at skade respekten for Forsvaret og forsvarschefen, siger ansatte til Berlingske.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) bliver mødt med kritik fra egne rækker, skriver Berlingske.

Berlingske har talt med flere nuværende og tidligere ansatte i Forsvaret – herunder menige soldater og højtstående officerer. De kritiserer Trine Bramsen for at gøre skade på både Forsvarets troværdighed i offentligheden og for at skade respekten for forsvarschefen på de indre linjer.

Kritikken går både på forsvarschefens adgang til at udtale sig i medierne og på ministerens brug af betegnelsen "styrelseschef" om forsvarschefen.

- Det handler om hele debatten om, hvilken rolle forsvarschefen indtager også i det offentlige rum. Jeg opfatter det, når hun resolut kalder det en "styrelseschef, som en degradering af embedet, fordi det er så meget mere end at være chef for en styrelse, sagde formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Niels Tønning torsdag til Berlingske.

Han er på vej med en leder i officerernes organisation HODs fagblad Officeren, hvor han er kritisk over for, at forsvarsministeren efter hans opfattelse også skaber usikkerhed om forsvarschefens ytringsfrihed.

Fredag beskriver Berlingske flere episoder med forsvarsministeren som har ført til kritikken.

I slutningen af januar fortalte Trine Bramsen netmediet Olfi om sit syn på forsvarschefens rolle, og hun lagde ikke skjul på, at det i hendes opfattelse primært tilkommer politikere at udtale sig om Forsvaret, mens forsvarschefen ikke forventes at spille en større rolle i den offentlige debat.

Ved samme lejlighed gjorde hun det klart, at hun anser forsvarschefen for en "styrelseschef" på linje med øvrige chefer i den offentlige forvaltning.

Også et interview med Ritzau, hvor Trine Bramsen deltog sammen med forsvarchefen får kritik fra de ansatte.

- Trine Bramsen har fuldstændig misforstået det hele, når hun siger, at hun som politiker skal udtale sig i stedet for forsvarschefen. For så bliver der jo ingen faglighed i den debat, siger pensioneret oberst Eigil Schjønning, der gennem fire årtiers militærkarriere har tjent som blandt andet brigadechef, chef for Hærens Kampskole og for Hærens Officersskole.

Han bakkes op af tidligere brigadegeneral Carsten Rasmussen, der mener, at Trine Bramsen med sin fremgangsmåde kan have vanskeliggjort den nye forsvarschefs opgave med at træde i karakter blandt forsvarets ansatte.

Berlingske har forelagt de ansattes bekymringer for Forsvarsministeriet. Ministeriets presseafdeling har sendt en skriftlig kommentar fra Trine Bramsen:

- Forsvaret er noget helt særligt. Med en vigtig kultur og historie. I det daglige arbejde bruger jeg selv formuleringen forsvarschef , men det ændrer ikke ved, at Forsvaret formelt er en styrelse, der skal overholde alle gældende principper for forvaltning.

- Der har været for mange sager om nepotisme, svindel og manglende overholdelse af regler. Derfor har jeg sammen med forsvarschefen et stort fokus på at sikre, at forståelsen af de administrative principper, der gælder for en styrelse, indfinder sig alle steder i organisationen, skriver Trine Bramsen i svaret.

