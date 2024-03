Solide ankerblokke og øer sikrer Storebæltsbroen mod kollaps

Sandsynligheden for, at Storebæltsbroen kan kollapse efter en påsejling fra et skib, ligesom det skete for Francis Scott Key-broen i USA natten til tirsdag, er meget lille.

Men man kan ikke sige, at det aldrig kan ske.

Sådan fortæller Preben Terndrup Pedersen, der er professor emeritus ved Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

- Storebæltsbroen blev dimensioneret således, at den kan tage påsejlinger af meget store skibe. Det var et af sejlkriterierne. Det er taget med i beregninger, siger Preben Terndrup Pedersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Professoren tilføjer, at han har set videooptagelser fra stedet i USA, som viser, hvordan den 2,6 kilometer lange motorvejsbro i Baltimore hurtigt kollapsede og faldt i vandet i floden Patapsco.

- Konstruktionen ser svag ud. Broen er designet i 1970'erne, og selv om man godt vidste noget om skibene, så er de blevet meget større siden dengang.

- Alene af den grund er der mange ældre broer, som man er nødt til at lave ekstra beskyttelse omkring, siger Preben Terndrup Pedersen.

Det var det 300 meter lange containerskib "Dali", der påsejlede broen klokken 01.27 lokal tid. Redningsmandskab leder efter op til 20 mennesker, som er faldet i vandet.

Sammenligner man Francis Scott Key Bridge med højbroen i Storebælt, så har sidstnævnte nogle ankerblokke, der er så stærke, at de kan modstå selv meget store skibe, lyder det.

- Rundt om ankerblokkene er der nogle øer, og det er også med til at bremse skibe, der kommer på afveje. Så der er virkelig gjort meget for at kunne modstå et skibsstød, siger professoren.

Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed og driver såkaldte VTS-systemer i Storebælt, Øresund og Femern Bælt.

Artiklen fortsætter under annoncen

De er etableret for at forbedre sikkerheden til søs, forhindre kollisioner og tab af menneskeliv.

Operatørerne i VTS overvåger skibstrafikken døgnet rundt og har radiokontakt med skibe i området, så de kan vejlede skibene om kurs.

Hvis et skib ikke har den rigtige kurs, har operatørerne kontakt til det konkrete skib og øvrige fartøjer i området for at sikre, at alle har samme forståelse af situationen.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en skriftlig kommentar.

Ved et uheld eller en risiko for påsejling kan VTS lukke for broen, så det udelukkende er et spørgsmål om at få tømt broen for de biler, der allerede er kørt op, lyder det videre.

Forsvaret ønsker ikke at oplyse videre om driften og overvågningen af hensyn til den sikkerhedspolitiske situation.

/ritzau/